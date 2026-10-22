İtfaiye eri bir can kurtarmak istedi! Sonrası korkunç - Son Dakika
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İtfaiye eri bir can kurtarmak istedi! Sonrası korkunç

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Bir binadan atlamaya çalışan kişiyi kurtarmak için müdahalede bulunan itfaiye eri, kurtarma çalışması sırasında dengesini kaybederek metrelerce yüksekten yere düştü. Yardım etmek isterken kendisi ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan itfaiyecinin korkunç anları kameraya yansıdı.

Bir kişinin binadan atlamak üzere olduğu ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, olay yerine gelerek kurtarma çalışması başlattı.

İtfaiye erlerinden biri, binanın yüksek bir noktasında bulunan kişiyi ikna etmek ve güvenli alana almak için müdahalede bulundu. Ancak kurtarma girişimi sırasında beklenmedik bir olay yaşandı.

KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN KENDİSİ DÜŞTÜ

İtfaiye eri, müdahale sırasında dengesini kaybederek binadan aşağı düştü. Yaşanan korkunç anların görüntülere yansıdığı belirtildi.

Olayın ardından itfaiyecinin sağlık durumuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı. Binadan atlamaya çalışan kişinin akıbeti de henüz netlik kazanmadı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kurtarma operasyonlarının taşıdığı tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdi.

İtfaiyeDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mehmet Karagoz Mehmet Karagoz:
    olay yeri neptün mü uranüs mü pluton mu yoksa merkür de mi olmuş 2 0 Yanıtla
    Murat OKUYAN Murat OKUYAN:
    Haklısın kardaş, bir haber var ama bizi ne kadar ilgilendiriyor bilmiyoruz. Nerede acaba, Papua Yeni Gine mi acaba 1 0
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