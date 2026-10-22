"Kedi gibi evde oturacağım" diyen Tanju Özcan'dan yeni açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

"Kedi gibi evde oturacağım" diyen Tanju Özcan'dan yeni açıklama

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
"Kedi gibi evde oturacağım" diyen Tanju Özcan\'dan yeni açıklama
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Belediyesi’ne yönelik “irtikap” davasında 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Tanju Özcan mahkemedeki, "Serbest kalmak istiyorum. Suya sabuna dokunmadan evdeki kedi gibi oturacağım" sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Özcan, "Duruşmada anlattığım 'kedi metaforu'nu toplumun bir kısmı belki anlayamamış. Allah akıl versin! 'Benden beklenen, kedi gibi olmam.' dedim." ifadelerini.

Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında, tutuklu yargılandığı davada geçtiğimiz günlerde 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi. Özcan hakkında kurban olayı kapsamında ise her mağdur için 1 yıl 8 ay 15 gün verilen hapis cezası ertelendi. Özcan dolandırıcılık suçundan ise beraat etti.

TANJU ÖZCAN: EVİMDE KEDİ GİBİ OTURACAĞIM

Duruşmaya ise Tanju Özcan'ın sözleri damga vurdu. Serbest bırakılmayı talep eden Özcan, "Serbest kalmak istiyorum. Oğluma kız istemek istiyorum. Suya sabuna dokunmadan evdeki kedi gibi oturacağım. İsterse Öcalan'ı çıkarsınlar, isterlerse mültecileri doldursunlar umurumda değil. Evimde kedi gibi hiçbir şeye karışmadan oturacağım" ifadelerini kullandı.

"TOPLUMUN BİR KISMI BELKİ ANLAYAMAMIŞ"

Sözleri çok konuşulan Özcan'dan yeni açıklama geldi. Özcan şunları söyledi: "Duruşmada anlattığım 'kedi metaforu'nu toplumun bir kısmı belki anlayamamış. Allah akıl versin! 'Benden beklenen, kedi gibi olmam.' dedim.

"BİR DE KİNAYEYİ ANLATMAK ZORUNDA KALIYORSUNUZ"

Kinayeli bir anlatım yapıyorsunuz, bir de kinayeyi anlatmak zorunda kalıyorsunuz. Sığınmacıseverler ile teröristler nasıl da atlamış! Size söz, bundan sonra “aptala anlatır gibi” anlatacağım."

Bolu BelediyesiTanju Özcan3. SayfaGüncelkediSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • asim faslihan asim faslihan:
    Çevir kazı yanmasın Tanju efendi. 10 9 Yanıtla
    Metin Bozkurt Metin Bozkurt:
    asıl hırsızı herkes biliyor tanju başkan sıkma canını 8 9
    Hsn Hsn:
    metin,imamoğlunu neden kattın bu olaya? 1 2
  • mehmet mehmet:
    ülkede neden adaletsizlik yapıyorsunuz. tanju beye kadar adamlar ülkeyi soyuyor ama onlar serbest. 7 10 Yanıtla
  • Mustafa Berktas Mustafa Berktas:
    zaten sözün vardı , REİS SEÇİLİRSE SİYASETİ KOMPLE BIRAKACAĞIM diye söz vermiştin , sözün yerine gelsin diye seni 7 SENE misafir ediyorlar olabilir 7 5 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Sen de Ekrem gibisin Dnsözlük sizin hamurunuz da var:))) 1 1 Yanıtla
  • Ferhat Gül Ferhat Gül:
    Kafanı yorma Allah’ın adaleti şaşmaz. keser döner sap döner … 1 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
Ankara’da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti Ankara'da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kol kırılır yen içinde kalmaz“ dedi, saatler sonra neşter vuruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kol kırılır yen içinde kalmaz" dedi, saatler sonra neşter vuruldu
Midyeci Ahmet’in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı Midyeci Ahmet'in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı
Başına para ödülü konulan kobralar ülkeyi mahvetti Başına para ödülü konulan kobralar ülkeyi mahvetti
19:16
Arda Turan’dan Arda Güler’i üzen tahmin
Arda Turan'dan Arda Güler'i üzen tahmin
19:14
İstanbul merkezli yasa dışı ’üreme ticareti’ operasyonu: 8 kişi tutuklandı
İstanbul merkezli yasa dışı 'üreme ticareti' operasyonu: 8 kişi tutuklandı
18:58
Aston Villa, Fenerbahçe’nin milli kanat oyuncusu Oğuz Aydın’ı radarına aldı
Aston Villa, Fenerbahçe'nin milli kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı radarına aldı
18:42
Husiler’den Suudi Arabistan’a yeni saldırı dalgası Bakanlık binasını da vurdular
Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası! Bakanlık binasını da vurdular
18:22
Vurulan Eşref Saral’dan açıklama var Tüm Türkiye’den özür diledi
Vurulan Eşref Saral'dan açıklama var! Tüm Türkiye'den özür diledi
18:19
Yeni Salah ocak ayında gelecek Süper Lig devinin başkanı canlı yayında duyurdu
Yeni Salah ocak ayında gelecek! Süper Lig devinin başkanı canlı yayında duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 19:29:44. #.0.2#
SON DAKİKA: "Kedi gibi evde oturacağım" diyen Tanju Özcan'dan yeni açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei