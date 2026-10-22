Tartışma yaratacak görüntü! Cenaze namazı Türkçe kaldırıldı

İstanbul Ataşehir’de bir cenaze töreninde kılınan cenaze namazının Türkçe dualarla eda edildiği anlara ait görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

GÖRÜŞ AYRILIĞI YAŞANDI

Olayın ardından yapılan değerlendirmelerde bir kesim, ibadetlerin aslına ve yerleşik usullere uygun şekilde Arapça eda edilmesi gerektiğini belirterek "Böyle cenaze namazı olmaz" tepkisini gösterdi. Diğer bir kesim ise ibadetin anlaşılan dilde yapılmasında sakınca olmadığını savunarak durumun abartılmaması gerektiğini ifade etti.