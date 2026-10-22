Tartışma yaratacak görüntü! Cenaze namazı Türkçe kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tartışma yaratacak görüntü! Cenaze namazı Türkçe kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Ataşehir'de bir cenaze namazının Türkçe kılınması, ibadet dili ve usulü konusunda vatandaşlar ile din çevreleri arasında tartışmaya yol açtı.

İstanbul Ataşehir’de bir cenaze töreninde kılınan cenaze namazının Türkçe dualarla eda edildiği anlara ait görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

GÖRÜŞ AYRILIĞI YAŞANDI

Olayın ardından yapılan değerlendirmelerde bir kesim, ibadetlerin aslına ve yerleşik usullere uygun şekilde Arapça eda edilmesi gerektiğini belirterek "Böyle cenaze namazı olmaz" tepkisini gösterdi. Diğer bir kesim ise ibadetin anlaşılan dilde yapılmasında sakınca olmadığını savunarak durumun abartılmaması gerektiğini ifade etti.

AtaşehirİstanbulGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Sonby Erdm Sonby Erdm:
    yalandan ortalığı karıştırmayın ataşehir cem evinde yapılan cenaze, türkçe okunması zorunuzamı gidiyor, biz arap değiliz türküm 15 24 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Ben yakilmak istiyorum kullerimide denize atsinlar 15 6 Yanıtla
    yalcinbaykal1968 yalcinbaykal1968:
    tamam 6 0
    huseyinyasr6634 huseyinyasr6634:
    deniz kısa o kadar şeyimizde değilki istersen köpeklere yedirsinler 0 1
  • Afşar Ağa Afşar Ağa:
    yıllardır namazlarimi Türkçe kılıyorum tüm ayetleri Türkçe okuyorum Bir ayet de aallah CC buyuruyor ki...Biz her kavme OKUYUP ANLASİNLAR diye kendi dillerinde kitap verdik.. 8 9 Yanıtla
  • Erkan Camur Erkan Camur:
    Bakara 171 cok acik kisi anlamadan okursa papagana benzetirlir 3 7 Yanıtla
  • cahil.3424 cahil.3424:
    Hadi ben cahlim ,bu dinini bilmeyen öğrenmeyede çalışmayan güruha ne demeli... 1 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Milyonlar merakla bekliyor İşte asgari ücret masasındaki en güçlü rakam Milyonlar merakla bekliyor! İşte asgari ücret masasındaki en güçlü rakam
Damadın yüzünü ilk kez düğünde gördü Yüzünün haline dikkat Damadın yüzünü ilk kez düğünde gördü! Yüzünün haline dikkat
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem
31 Mart’tan eser kalmadı 37 ilde siyasi dengeler değişti 31 Mart'tan eser kalmadı! 37 ilde siyasi dengeler değişti
Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsun Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsun
ABD’de taşları yerinden oynatacak iddia: Putin’in elinde Trump’ın görüntüleri var ABD'de taşları yerinden oynatacak iddia: Putin'in elinde Trump'ın görüntüleri var
14:50
İşte Sergen Yalçın’ın sözleşmesi ve maaşı
İşte Sergen Yalçın'ın sözleşmesi ve maaşı
14:37
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
14:33
Fon kurulu 7. toplantısını yaptı Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 47’ye düştü, işte ödenen rakam
Fon kurulu 7. toplantısını yaptı! Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 47'ye düştü, işte ödenen rakam
14:30
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan bomba Sergen Yalçın sözleri: Keramet herhalde burada
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bomba Sergen Yalçın sözleri: Keramet herhalde burada
14:25
Ankara’da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
Ankara'da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
14:01
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
13:55
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 15:10:57. #7.13#
SON DAKİKA: Tartışma yaratacak görüntü! Cenaze namazı Türkçe kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei