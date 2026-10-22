Tartışma yaratacak görüntü! Cenaze namazı Türkçe kaldırıldı

Tartışma yaratacak görüntü! Cenaze namazı Türkçe kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Ataşehir'de bir cenaze namazının Türkçe kılınması, ibadet dili ve usulü konusunda vatandaşlar ile din çevreleri arasında tartışmaya yol açtı.
İstanbul Ataşehir’de bir cenaze töreninde kılınan cenaze namazının Türkçe dualarla eda edildiği anlara ait görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
GÖRÜŞ AYRILIĞI YAŞANDI
Olayın ardından yapılan değerlendirmelerde bir kesim, ibadetlerin aslına ve yerleşik usullere uygun şekilde Arapça eda edilmesi gerektiğini belirterek "Böyle cenaze namazı olmaz" tepkisini gösterdi. Diğer bir kesim ise ibadetin anlaşılan dilde yapılmasında sakınca olmadığını savunarak durumun abartılmaması gerektiğini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (15)