Yüksekova'da Kanser Tarama Seferberliği - Son Dakika
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Yüksekova'da Kanser Tarama Seferberliği

Yüksekova\'da Kanser Tarama Seferberliği

KETEM ekipleri köylerde kadınlara kanserde erken tanının önemini anlatıyor, hastaları hastaneye götürüyor.

22.10.2024 16:16
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Hakkari'nin Yüksekova Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ekipleri, köylerde kadınlara kanserde erken tanının önemini anlatıyor, imkanı olmayan hastaları sağlık kuruluşuna ulaştırıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü KETEM birimi görevlilerinin meme, rahim ağzı ve kolon kanserine yönelik başlattığı tarama çalışmaları sürüyor.

İlçeye 45 kilometre uzaklıktaki Gürkaynak köyüne giden ekipler, kadınlara erken teşhisin önemi hakkında bilgi verdi, broşür dağıttı.

Hastaneye gitme imkanı olmayan kadınları kuruma ait araçla Yüksekova Devlet Hastanesine götüren ekipler, taramalarını yaptıkları kadınları tekrar köylerine bıraktı.

KETEM'de görevli Taybet Dalman, AA muhabirine, köylerde ebelerin desteğiyle hangi köye gideceklerini belirlediklerini söyledi.

Daha sonra köyleri gezerek vatandaşlarla bir araya geldiklerini, kontrollerini yaptıkları hastalardan imkanı olmayanları araçla hastaneye götürdüklerini belirten Dalman, şunları kaydetti:

"Hastanede mamografilerini çekiyoruz. Ardından rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taramalarını yapıyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra tekrar köylerine götürüyoruz. İki haftalık bir sürenin ardından sonuçları pozitif çıkan hastalarımızı gerekli polikliniklere sevk ediyoruz. Hastalarla da iletişime geçip tedavilerini ilerletmeye çalışıyoruz. Haziran ayından bu yana rahim ağzı kanseri için 644, kalın bağırsak için 923, mamografi için de 691 test verdik. Hastaların sağlıklarına kavuşmaları için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

Sağlık personeli Beyza Bilgen Türkmen ise ulaşımın zor olduğu köylerde kanser taraması yapmanın önemli olduğunu belirterek, hastaların yanında yer almaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Vehibe Bayrakal da "Bazı hastaların hastaneye gitme imkanı yok. Geldiler, bütün kadınları topladılar. Bazı arkadaşlarımız hastalıklara yakalanmışlar. Biz de bu yüzden tedavi olmak istiyoruz. Bize bu konuda yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yüksekova'da Kanser Tarama Seferberliği - Son Dakika

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