Bakan Işıkhan, AK Parti Yüksekova 8. Olağan İlçe Kongresi\'ne katıldı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla düzenlenen AK Parti Yüksekova 8. Olağan Kongresinde mevcut Başkan Burhan Yaşar tekrar başkanlığa seçildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla AK Parti Yüksekova 8. Olağan Kongresi yapıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülü mesajının ardından yapılan seçimde mevcut Başkan Burhan Yaşar, 250 oyun tamamını alarak AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı seçildi.

Bakan Işıkhan, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, bu coğrafyanın insanlık tarihine tanıklık ettiğini ifade etti. Işıkhan, "Bu topraklarda, tarih boyunca habis planlara karşı birlikte mücadele ettik, bedeller ödedik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da istikbalimize kastedenlere karşı birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Mücadelelerinin her alanda hız kesmeden süreceğini belirten Işıkhan, "Bu yenilenme süreci, hem AK Parti'nin hem de Türkiye'nin büyük yürüyüşünü hızlandıracak, Hakkari ve Yüksekova'ya yeni bir soluk getirecek" dedi.

Bakan Işıkhan, Hakkari'de çalışma hayatına yönelik 72 milyar TL'ye yakın yatırım yapıldığı belirterek, "Hakkari genelinde İŞKUR İş Gücü Uyum Programı ile 4 bin kişiye istihdam sağlanacak" dedi.

Hakkarili vatandaşların desteğiyle Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak yeni yatırımlar yapacaklarını belirten Bakan Işıkhan, "Hakkari ve tüm ilçeleriyle birlikte ekonomisini, sosyal hayatını daha da geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Ankara'da yapılan çirkin saldırı kınayan AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Burhan Yaşar da, "Bizde Cumhurbaşkanımızın aynı çatı altında aynı siyaseti paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Biz de bu görevin ne kadar zor olduğunu bilincindeyiz ama en güzel şekilde de yapamaya talip olduk. Allah'a şükürler olsun başladığımız günden beri herkesi kucaklayan bir anlayışla başladık. Bu davada birlikte olan dava arkadaşlarımıza hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. İnşallah 8. kongremizde herkese hayırlı uğurlu olur ve bizi yalnız bırakmayan sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Kongreye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Merkez Koordinatörü Recep Aydın, AK Parti Genel Merkez Hakkari İl Koordinatörü Haşim Taşkıran, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, Büyükçiftlik Belediye Başkanı Çayan Çiçek, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, kanaat önderleri ve partililer katıldı. - HAKKARİ