Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Şehir stadında düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kaymakam Mert Kumcu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaparak öğrenci ve katılımcıların bayramını kutladı.
Öğrencilerin şiirler okuduğu ve gösterin sunulduğu program, tören geçişi ile sona erdi.
Törene 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu, Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İbrahim Çolak, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, askerler, polisler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Çukurca'da Cumhuriyet Bayramı Töreni - Son Dakika
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