Sultanbeyli'de çamura saplanan anne ve 13 yaşındaki çocuğu 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de çamura saplanan anne ve 13 yaşındaki çocuğu 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı

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Sultanbeyli\'de çamura saplanan anne ve 13 yaşındaki çocuğu 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı
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Sultanbeyli\'de çamura saplanan anne ve 13 yaşındaki çocuğu 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı
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İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde Necip Fazıl Mahallesi'ndeki inşaat alanı önünde oynayan 13 yaşındaki çocuk, yağmurun ardından oluşan çamura gömüldü. Yardımına giden annesi de çıkamayınca çevredekiler ekipleri çağırdı. İtfaiyenin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle çıkarılan anne ve çocuk ambulansla hastaneye götürüldü; ikilinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

SULTANBEYLİ'de inşaat alanının önünde oyun oynayan 13 yaşındaki çocuk, yağış nedeniyle yolda biriken çamura battı. Çocuğunu kurtarmak isteyen annesi de çamurda mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan anne ve çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Habib Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynadığı sırada yağış nedeniyle yolda biriken çamura giren 13 yaşındaki çocuk, bulunduğu yerden çıkamadı. Çocuğunun yardımına giden annesi de çamurda mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan anne ve çocuk, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda bulundukları yerden kurtarıldı. Anne ve çocuk sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

MAHALLELİ ANLATTI: 4-5 KİŞİ DAHA BATMIŞ

Mahallede yaşayan Mahir Küçükbingöl, "Çocuğun bir tanesi çamura atlamış batmış. Annesi kurtarmaya gitmiş, o da batmış. İtfaiye ekipleri de kurtarmaya çalışırken batmış. Sonra 4-5 kişi daha batmış. Başka ekip gelmiş kurtarmışlar. Hastaneye götürmüşler, durumlarının iyi olduğunu duydum" dedi.

ORASININ BATAKLIK OLDUĞUNU BİLMİYORMUŞ

Olayı gören Çınar Kayar, " Çocuk, annesi ve Rüzgar adında arkadaşım çamurun içine atlamış. Çocuk 'batacak mıyım' diye atlamış. Atlayınca annesi de ona yardım etmek istemiş. Orasının bataklık olduğunu bilmiyormuş, basınca o da batmış. İtfaiye geldi, annesiyle birlikte hastaneye gitti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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