Son Dakika Çukurca Haberleri

10:15 AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz, Gazetecilerle Buluştu AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi. Yılmaz, kentteki bir kafede basın mensuplarının gününü kutladı ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Yılmaz, gazetecilere görevlerinde başarı dileyerek gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yaptı.

12:32 Hakkari Yüksekova'da Depremler Sonrası Mimar ve Mühendislerden Açıklamalar Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen depremler sonrasında mimar ve mühendisler, ilçede yapılması gerekenler ve alınması gereken önlemler hakkında açıklamalarda bulundu. Mimar Fırat Yalçın, bilinçsiz yapılaşmanın depremin en büyük kaynaklarından biri olduğunu belirtirken, İnşaat Mühendisi Selçuk Atsız ise deprem çantalarının hazırlanması ve bina sağlamlık testlerinin yapılması gerektiğini vurguladı.

22:20 Hakkari'de otomobil takla attı: 3 yaralı Hakkari-Çukurca karayolunda meydana gelen kazada, yağış nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada sürücü ve yanında bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

21:53 Hakkari-Çukurca kara yolunda otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı Hakkari-Çukurca kara yolunda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 ADR 178 plakalı otomobil, eski çöplük mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

20:54 Hakkari-Çukurca karayolunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı Hakkari-Çukurca karayolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil takla attı ve 3 kişi yaralandı. Kazanın nedeni yağış sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiydi. Yaralılar ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

08:53 Hakkari'de seyir halindeki otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi Hakkari-Çukurca kara yolu üzerindeki Üzümcü köyüne bağlı Deraltı mezrasında seyir halindeki otomobil aniden alev aldı. Mekanik arızadan kaynaklı çıktığı tahmin edilen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

13:55 Hakkari'de Mehmetçik, yeni yılda da görevinin başında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görev yapan Mehmetçik, soğuk havaya aldırış etmeden yeni yılda da vatandaşın huzur ve güvenliği için görevini sürdürdü. Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, jandarma noktalarını ziyaret ederek, kahraman jandarmalarla yeni yıla birlikte girdi. Kaymakam Kumcu, Mehmetçik'in fedakarca görev yaptığını vurgulayarak, onlara minnettar olduklarını ifade etti.

12:38 Hakkari'de tarihi değirmende üretilen tahin ilgi görüyor Hakkari'nin Çukurca ilçesinde geleneksel yöntemlerle yetiştirilen susamın yaklaşık 400 yıllık tarihi taş değirmende öğütülerek tahine dönüştürülmesi sürecinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde 20 kişi istihdam ediliyor. İlçede yapılan desteklemelerle susam da çiftçiler için önemli gelir kaynakları arasında yer aldı. Tahinin doğallığı ve lezzetiyle birçok ilin yanı sıra yurt dışında yaşayanların da ilgisini çektiği belirtildi.

12:53 Antalyalı Şehit Uzman Çavuşun Babası: Oğlumla Hala Dertleşiyorum Antalyalı Uzman Çavuş Ali Daniyar'ın babası, 7 yıldır oğlunun fotoğrafları ve özel eşyalarıyla koruduğu odasında onunla dertleştiğini söyledi. Baba Daniyar, şehit babalarına yönelik sözlere tepki göstererek, 'Yüreği varsa karşıma çıksın' dedi.

20:46 HAKKARİ-İYİ PARTİ HEYETİ, HAKKARİ'DE ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ IRAK'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerce 12 askerin şehit olduğu saldırı sonrası güvenlik güçlerine destek olmak üzere Hakkari'ye gelen İYİ Parti heyeti, valilik ziyaretinin ardından şehit aileleriyle bir araya geldi.

20:00 İYİ Parti heyeti Hakkari'de şehit aileleriyle buluştu IRAK'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerce 12 askerin şehit olduğu saldırı sonrası güvenlik güçlerine destek olmak üzere Hakkari'ye gelen İYİ Parti heyeti, valilik ziyaretinin ardından şehit aileleriyle bir araya geldi.

19:26 İYİ Parti heyeti, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Ali Demir, Toplumsal Politikalar Başkanı Selcan Taşçı Hamşıoğlu ve İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu, Mehmetçiğe destek mesajı verdi.

19:27 Hüseyin Yılmaz, AK Parti Çukurca İlçe Başkanlığına atandı Hüseyin Yılmaz, AK Parti Çukurca İlçe Başkanlığına atandı ve görevine başladı. Eski ilçe başkanı Zeki Derinden'den görevi devralan Yılmaz, parti binasında düzenlenen programa katılan vatandaşlara ve partililere hitap etti. Programa AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, Belediye Başkanı Ensar Dündar, MHP İlçe Başkanı Mehmet Salim Sevinç, partililer ve vatandaşlar da katıldı.

12:15 Hakkari'de usta öğreticilerden şehit ve gazi çocuklarına örgü bebekler Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki usta öğretici kadınlar, amigurumi tekniğiyle örgü bebekler yaparak şehit ve gazi çocukları ile yetim çocukları sevindiriyor. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kurslarda görev alan 23 kadın, Sınırdan Sınırların Ötesine Projesi kapsamında bebekler üretiyor. Proje, Kaymakam Mert Kumcu öncülüğünde yürütülüyor ve en kısa zamanda dağıtım yapılacak.

23:09 Bütçe maratonunda oylama günü (5) 'TERÖR, DEMOKRASİNİN DE KALKINMANIN DA İNSANLIĞIN DA DÜŞMANIDIR'TBMM Genel Kurulu'nda, konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak'ın kuzeyinde şehit olan 12 askerle ilgili "Terör, demokrasinin de kalkınmanın da insanlığın da düşmanıdır.

09:44 İçişleri Bakanı: 10 ilde terör örgütüne ait 58 mağara imha edildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde düzenlenen operasyonlarda bölücü terör örgütüne ait 58 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini duyurdu. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

08:33 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Kahramanlar-35' operasyonlarında;

08:22 Terör örgütüne büyük darbe! 10 ilde 58 mağara, sığınak ve depo yok edildi Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik "Kahramanlar-35" operasyonu gerçekleştirildi. 10 ilde 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

23:49 Yüksekova'da ekipler kar, soğuk hava demeden elektrik arızalarını gideriyor Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde VEDAŞ ekipleri, kar ve soğuk hava şartlarına rağmen gece gündüz çalışarak elektrik arızalarını gideriyor. Kırsal bölgelerde kopan hatlar ve trafolardaki arızaları onaran ekipler, kesintisiz enerji sağlamak için yoğun mesai harcıyor. Ayrıca, yaşanabilecek olumsuz durumlar için kar yağışına karşı hazırlıklı bekliyorlar.

14:03 Hakkari'de okullar arası bilgi yarışması düzenlendi Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 'Sınırda, Sınırların Ötesine Eğitim Projesi' kapsamında okullar arası bilgi yarışması düzenlendi. İlçedeki 5 ortaokulun öğrencileri birinci olabilmek için yarıştı. Dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

17:44 Mehmet Rüştü Tiryaki: "Halklarımıza Çağrı Yapıyorum. AKP Taşıdığı Memurlarla, Askerler ve Korucu Aileleriyle Belediye Başkanını Belirlemek İstiyor" DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, AKP’nin Doğu ve Güneydoğu’da küçük oy farklarıyla kaybettiği yerlerde yeni bir seçim hilesiyle sonuçları manipüle edecek işlere imza attığını belirterek “Halklarımıza çağrı yapıyorum, AKP hile hurdayla irademizi gasp etmeye çalışıyor. Lütfen buna izin vermeyin. AKP, sizin oylarınızla değil taşıdığı memurlarla, askerlerle ve korucu aileleriyle belediye başkanını belirlemek istiyor. Buna izin vermeyin. Halkın gücünü AKP’ye de bütün halk düşmanlarına da gösterin” dedi.

15:21 Hakkari'de kadınlar kilim dokuyarak gelir elde ediyor Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi ve Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, kilim dokuyarak gelir elde ediyor ve dokuma kültürünü yaşatıyor. Geleneksel kilim dokumacılığının önemini koruduğu ilçede, kök boya ile elde edilen ipliklerle kilim dokuyan kadınlar, yörenin kültürel zenginliğini gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor. Çukurca Halk Eğitim Müdürü Cumhur Akdemir, kilim atölyelerinde 49 usta öğreticinin görev yaptığını belirtti.

09:46 Kırklareli'nden kısa kısa Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

10:52 Hakkari'de Kadınlar Spor Projesi Yoğun İlgi Gördü Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen 7'den 70'e Kadınlar Spor Projesi kapsamında yapılan etkinliklere ilçedeki kadınlar yoğun bir şekilde katıldı. Yarışmalarda yöresel şalvarlarıyla performans sergileyen kadınlar büyük ilgi gördü.

15:31 Çukurca'da Kadınlar Spor Yapıyor Etkinliği Gerçekleştirildi Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Kaymakamlık ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kadınlar Spor Yapıyor' etkinliği, Saran Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte kadınlar arası bilek güreşi, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, halat çekme, basketbol, penaltı atışları ve masa tenisi yarışları yapıldı. Dereceye giren kadınlara ödülleri takdim edildi ve Kaymakam Mert Kumcu da gezi sözü verdi.

15:21 Hakkari'de '7'den 70'e Spor' projesi kadınlar tarafından ilgiyle karşılandı Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen '7'den 70'e Spor' projesi kapsamındaki sportif etkinliklere kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Yarışmalarda dereceye giren sporculara geziler düzenlenerek, etkinliklerin devamı sağlanacak.

20:07 Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Milli Savunma Bakanlıklarının 2024 bütçeleri TBMM Genel Kurulunda HEDEP Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, "Asbest yüklü bir geminin sökülmesinin yaratacağı olası bir tehdidi görmeyen, görmezden gelen, üstünden atlayan, onu örtbas etmeyi tercih eden bir Nükleer Düzenleme Kurumuna nükleer santral denetimi konusunda asla ve asla güvenemeyeceğimiz çok net...

10:37 Hakkari'de Kar ve Sis Etkili Oldu Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde gece etkili olan sağanak yerini kara bıraktı. Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi düştü ve sürücüler zorluk yaşadı. Şivekür Tepesi'nde kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, karla mücadele ekipleri çalışma yürütüyor. Yüksekova ilçe merkezi de kar yağışıyla beyaza büründü. Sürücüler olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

09:58 12 yaşındaki Cemre Jinda Kesici, piyano festivalinde ödül aldı Van'da yaşayan 12 yaşındaki Cemre Jinda Kesici, Çukurova Üniversitesi'nin düzenlediği piyano festivalinde 'En İyi Serbest Eser Ödülü' kazandı. Cemre, ileride hem hakim hem de iyi bir piyano sanatçısı olmayı hedefliyor.

16:58 Domaniç'te bulunan yaralı yavru ayıya ekipler sahip çıktı Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, yerleşim yerine yakın bir bölgede yaralı halde bulunan ayı yavrusu tedavi altına alındı. Ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturulduktan sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

15:10 Yaralı Ayı Yavrusu Kütahya'da Tedavi Altına Alındı Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yerleşim yerine yakın bir bölgede bulunan yaralı ayı yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere alındı. Ayının, bir aracın çarpması sonucu yaralandığı düşünülüyor.

16:33 Hüdavendigar Osmangazi Camii ve sosyal tesisleri hizmete açıldı Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla Hüdavendigar Mahallesi'ne yapılan cami ve sosyal tesisler, dualarla hizmete açıldı. Açılış törenine Bursa Valisi, Osmangazi Belediye Başkanı ve diğer yetkililer katıldı. Osmangazi Belediyesi, ilçedeki camilerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

18:42 Hakkari'de doğa yürüyüşü düzenlendi Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Belat köyü kırsalında doğa yürüyüşü düzenlendi. Kaymakam, jandarma komutanı, emniyet müdürü, gençlik ve spor müdürü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar yürüyüşe katıldı.

10:40 Hakkari'deki Üs Bölgelerindeki Can Dostlar Sağlık Taramasından Geçirildi Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Kavuşak Üs Bölgesinde bulunan can dostların sağlık taramasını gerçekleştirdi. 54 can dostun sağlık kontrolleri yapıldı ve gerekli tedaviler uygulandı.

15:09 Hakkari'de voleybol turnuvası düzenlendi Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Çukurca Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün destekleriyle voleybol turnuvası düzenlendi. Turnuvaya 23 takım katıldı ve etkinlik 29 Aralık'a kadar devam edecek.

17:14 Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu Çukurca'da konser verdi Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen konserde, Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu marşlar ve türküler seslendirdi. Konser, halk ve öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi.

16:04 Vali Çelik, Şehit Korkmaz'ın mevlit programına katıldı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Şehit Nedim Korkmaz'ın mevlit programına katıldı.