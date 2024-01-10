Son Dakika Çukurca Haberleri

- 10:15 AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz, Gazetecilerle Buluştu
AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi. Yılmaz, kentteki bir kafede basın mensuplarının gününü kutladı ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Yılmaz, gazetecilere görevlerinde başarı dileyerek gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yaptı.
- 10.01.2024 10 Oca 12:32 Hakkari Yüksekova'da Depremler Sonrası Mimar ve Mühendislerden Açıklamalar
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen depremler sonrasında mimar ve mühendisler, ilçede yapılması gerekenler ve alınması gereken önlemler hakkında açıklamalarda bulundu. Mimar Fırat Yalçın, bilinçsiz yapılaşmanın depremin en büyük kaynaklarından biri olduğunu belirtirken, İnşaat Mühendisi Selçuk Atsız ise deprem çantalarının hazırlanması ve bina sağlamlık testlerinin yapılması gerektiğini vurguladı.
- 04.01.2024 04 Oca 22:20 Hakkari'de otomobil takla attı: 3 yaralı
Hakkari-Çukurca karayolunda meydana gelen kazada, yağış nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada sürücü ve yanında bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
- 04.01.2024 04 Oca 21:53 Hakkari-Çukurca kara yolunda otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı
Hakkari-Çukurca kara yolunda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 ADR 178 plakalı otomobil, eski çöplük mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- 04.01.2024 04 Oca 20:54 Hakkari-Çukurca karayolunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı
Hakkari-Çukurca karayolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil takla attı ve 3 kişi yaralandı. Kazanın nedeni yağış sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiydi. Yaralılar ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
- 04.01.2024 04 Oca 08:53 Hakkari'de seyir halindeki otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi
Hakkari-Çukurca kara yolu üzerindeki Üzümcü köyüne bağlı Deraltı mezrasında seyir halindeki otomobil aniden alev aldı. Mekanik arızadan kaynaklı çıktığı tahmin edilen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
- 01.01.2024 01 Oca 13:55 Hakkari'de Mehmetçik, yeni yılda da görevinin başında
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görev yapan Mehmetçik, soğuk havaya aldırış etmeden yeni yılda da vatandaşın huzur ve güvenliği için görevini sürdürdü. Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, jandarma noktalarını ziyaret ederek, kahraman jandarmalarla yeni yıla birlikte girdi. Kaymakam Kumcu, Mehmetçik'in fedakarca görev yaptığını vurgulayarak, onlara minnettar olduklarını ifade etti.
- 01.01.2024 01 Oca 12:38 Hakkari'de tarihi değirmende üretilen tahin ilgi görüyor
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde geleneksel yöntemlerle yetiştirilen susamın yaklaşık 400 yıllık tarihi taş değirmende öğütülerek tahine dönüştürülmesi sürecinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde 20 kişi istihdam ediliyor. İlçede yapılan desteklemelerle susam da çiftçiler için önemli gelir kaynakları arasında yer aldı. Tahinin doğallığı ve lezzetiyle birçok ilin yanı sıra yurt dışında yaşayanların da ilgisini çektiği belirtildi.
- 31.12.2023 31 Ara 12:53 Antalyalı Şehit Uzman Çavuşun Babası: Oğlumla Hala Dertleşiyorum
Antalyalı Uzman Çavuş Ali Daniyar'ın babası, 7 yıldır oğlunun fotoğrafları ve özel eşyalarıyla koruduğu odasında onunla dertleştiğini söyledi. Baba Daniyar, şehit babalarına yönelik sözlere tepki göstererek, 'Yüreği varsa karşıma çıksın' dedi.
- 28.12.2023 28 Ara 20:46 HAKKARİ-İYİ PARTİ HEYETİ, HAKKARİ'DE ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ
IRAK'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerce 12 askerin şehit olduğu saldırı sonrası güvenlik güçlerine destek olmak üzere Hakkari'ye gelen İYİ Parti heyeti, valilik ziyaretinin ardından şehit aileleriyle bir araya geldi.
- 28.12.2023 28 Ara 20:00 İYİ Parti heyeti Hakkari'de şehit aileleriyle buluştu
IRAK'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerce 12 askerin şehit olduğu saldırı sonrası güvenlik güçlerine destek olmak üzere Hakkari'ye gelen İYİ Parti heyeti, valilik ziyaretinin ardından şehit aileleriyle bir araya geldi.
- 28.12.2023 28 Ara 19:26 İYİ Parti heyeti, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu
İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Ali Demir, Toplumsal Politikalar Başkanı Selcan Taşçı Hamşıoğlu ve İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu, Mehmetçiğe destek mesajı verdi.
- 26.12.2023 26 Ara 19:27 Hüseyin Yılmaz, AK Parti Çukurca İlçe Başkanlığına atandı
Hüseyin Yılmaz, AK Parti Çukurca İlçe Başkanlığına atandı ve görevine başladı. Eski ilçe başkanı Zeki Derinden'den görevi devralan Yılmaz, parti binasında düzenlenen programa katılan vatandaşlara ve partililere hitap etti. Programa AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, Belediye Başkanı Ensar Dündar, MHP İlçe Başkanı Mehmet Salim Sevinç, partililer ve vatandaşlar da katıldı.
- 26.12.2023 26 Ara 12:15 Hakkari'de usta öğreticilerden şehit ve gazi çocuklarına örgü bebekler
Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki usta öğretici kadınlar, amigurumi tekniğiyle örgü bebekler yaparak şehit ve gazi çocukları ile yetim çocukları sevindiriyor. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kurslarda görev alan 23 kadın, Sınırdan Sınırların Ötesine Projesi kapsamında bebekler üretiyor. Proje, Kaymakam Mert Kumcu öncülüğünde yürütülüyor ve en kısa zamanda dağıtım yapılacak.
- 25.12.2023 25 Ara 23:09 Bütçe maratonunda oylama günü (5)
'TERÖR, DEMOKRASİNİN DE KALKINMANIN DA İNSANLIĞIN DA DÜŞMANIDIR'TBMM Genel Kurulu'nda, konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak'ın kuzeyinde şehit olan 12 askerle ilgili "Terör, demokrasinin de kalkınmanın da insanlığın da düşmanıdır.
- 24.12.2023 24 Ara 09:44 İçişleri Bakanı: 10 ilde terör örgütüne ait 58 mağara imha edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde düzenlenen operasyonlarda bölücü terör örgütüne ait 58 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini duyurdu. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
- 24.12.2023 24 Ara 08:33 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Kahramanlar-35' operasyonlarında;
- 24.12.2023 24 Ara 08:22 Terör örgütüne büyük darbe! 10 ilde 58 mağara, sığınak ve depo yok edildi
Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik "Kahramanlar-35" operasyonu gerçekleştirildi. 10 ilde 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi.
- 23.12.2023 23 Ara 23:49 Yüksekova'da ekipler kar, soğuk hava demeden elektrik arızalarını gideriyor
- 22.12.2023 22 Ara 14:02 Yüksekova'da devrilen minibüsteki 3 öğrenci yaralandı
Hakkari'nin Yüksekova'da devrilen minibüsteki 3 öğrenci yaralandı.
- 21.12.2023 21 Ara 14:03 Hakkari'de okullar arası bilgi yarışması düzenlendi
- 20.12.2023 20 Ara 17:44 Mehmet Rüştü Tiryaki: "Halklarımıza Çağrı Yapıyorum. AKP Taşıdığı Memurlarla, Askerler ve Korucu Aileleriyle Belediye Başkanını Belirlemek İstiyor"
DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, AKP’nin Doğu ve Güneydoğu’da küçük oy farklarıyla kaybettiği yerlerde yeni bir seçim hilesiyle sonuçları manipüle edecek işlere imza attığını belirterek “Halklarımıza çağrı yapıyorum, AKP hile hurdayla irademizi gasp etmeye çalışıyor. Lütfen buna izin vermeyin. AKP, sizin oylarınızla değil taşıdığı memurlarla, askerlerle ve korucu aileleriyle belediye başkanını belirlemek istiyor. Buna izin vermeyin. Halkın gücünü AKP’ye de bütün halk düşmanlarına da gösterin” dedi.
- 20.12.2023 20 Ara 15:21 Hakkari'de kadınlar kilim dokuyarak gelir elde ediyor
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi ve Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, kilim dokuyarak gelir elde ediyor ve dokuma kültürünü yaşatıyor. Geleneksel kilim dokumacılığının önemini koruduğu ilçede, kök boya ile elde edilen ipliklerle kilim dokuyan kadınlar, yörenin kültürel zenginliğini gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor. Çukurca Halk Eğitim Müdürü Cumhur Akdemir, kilim atölyelerinde 49 usta öğreticinin görev yaptığını belirtti.
- 18.12.2023 18 Ara 09:46 Kırklareli'nden kısa kısa
Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, köy ziyaretlerini sürdürüyor.
- 16.12.2023 16 Ara 10:52 Hakkari'de Kadınlar Spor Projesi Yoğun İlgi Gördü
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen 7'den 70'e Kadınlar Spor Projesi kapsamında yapılan etkinliklere ilçedeki kadınlar yoğun bir şekilde katıldı. Yarışmalarda yöresel şalvarlarıyla performans sergileyen kadınlar büyük ilgi gördü.
- 14.12.2023 14 Ara 15:31 Çukurca'da Kadınlar Spor Yapıyor Etkinliği Gerçekleştirildi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Kaymakamlık ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kadınlar Spor Yapıyor' etkinliği, Saran Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte kadınlar arası bilek güreşi, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, halat çekme, basketbol, penaltı atışları ve masa tenisi yarışları yapıldı. Dereceye giren kadınlara ödülleri takdim edildi ve Kaymakam Mert Kumcu da gezi sözü verdi.
- 14.12.2023 14 Ara 15:21 Hakkari'de '7'den 70'e Spor' projesi kadınlar tarafından ilgiyle karşılandı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen '7'den 70'e Spor' projesi kapsamındaki sportif etkinliklere kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Yarışmalarda dereceye giren sporculara geziler düzenlenerek, etkinliklerin devamı sağlanacak.
- 13.12.2023 13 Ara 20:07 Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Milli Savunma Bakanlıklarının 2024 bütçeleri TBMM Genel Kurulunda
HEDEP Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, "Asbest yüklü bir geminin sökülmesinin yaratacağı olası bir tehdidi görmeyen, görmezden gelen, üstünden atlayan, onu örtbas etmeyi tercih eden bir Nükleer Düzenleme Kurumuna nükleer santral denetimi konusunda asla ve asla güvenemeyeceğimiz çok net...
- 12.12.2023 12 Ara 10:37 Hakkari'de Kar ve Sis Etkili Oldu
Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde gece etkili olan sağanak yerini kara bıraktı. Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi düştü ve sürücüler zorluk yaşadı. Şivekür Tepesi'nde kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, karla mücadele ekipleri çalışma yürütüyor. Yüksekova ilçe merkezi de kar yağışıyla beyaza büründü. Sürücüler olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
- 11.12.2023 11 Ara 09:58 12 yaşındaki Cemre Jinda Kesici, piyano festivalinde ödül aldı
Van'da yaşayan 12 yaşındaki Cemre Jinda Kesici, Çukurova Üniversitesi'nin düzenlediği piyano festivalinde 'En İyi Serbest Eser Ödülü' kazandı. Cemre, ileride hem hakim hem de iyi bir piyano sanatçısı olmayı hedefliyor.
- 10.12.2023 10 Ara 16:58 Domaniç'te bulunan yaralı yavru ayıya ekipler sahip çıktı
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, yerleşim yerine yakın bir bölgede yaralı halde bulunan ayı yavrusu tedavi altına alındı. Ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturulduktan sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.
- 10.12.2023 10 Ara 15:10 Yaralı Ayı Yavrusu Kütahya'da Tedavi Altına Alındı
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yerleşim yerine yakın bir bölgede bulunan yaralı ayı yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere alındı. Ayının, bir aracın çarpması sonucu yaralandığı düşünülüyor.
- 08.12.2023 08 Ara 16:33 Hüdavendigar Osmangazi Camii ve sosyal tesisleri hizmete açıldı
Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla Hüdavendigar Mahallesi'ne yapılan cami ve sosyal tesisler, dualarla hizmete açıldı. Açılış törenine Bursa Valisi, Osmangazi Belediye Başkanı ve diğer yetkililer katıldı. Osmangazi Belediyesi, ilçedeki camilerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.
- 03.12.2023 03 Ara 18:42 Hakkari'de doğa yürüyüşü düzenlendi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Belat köyü kırsalında doğa yürüyüşü düzenlendi. Kaymakam, jandarma komutanı, emniyet müdürü, gençlik ve spor müdürü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar yürüyüşe katıldı.
- 03.12.2023 03 Ara 10:40 Hakkari'deki Üs Bölgelerindeki Can Dostlar Sağlık Taramasından Geçirildi
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Kavuşak Üs Bölgesinde bulunan can dostların sağlık taramasını gerçekleştirdi. 54 can dostun sağlık kontrolleri yapıldı ve gerekli tedaviler uygulandı.
- 02.12.2023 02 Ara 15:52 Hakkari'de 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 28 sivil için mevlit okutuldu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 28 kişi için mevlit okutuldu.
- 02.12.2023 02 Ara 15:09 Hakkari'de voleybol turnuvası düzenlendi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Çukurca Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün destekleriyle voleybol turnuvası düzenlendi. Turnuvaya 23 takım katıldı ve etkinlik 29 Aralık'a kadar devam edecek.
- 30.11.2023 30 Kas 17:14 Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu Çukurca'da konser verdi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen konserde, Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu marşlar ve türküler seslendirdi. Konser, halk ve öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi.
- 30.11.2023 30 Kas 16:04 Vali Çelik, Şehit Korkmaz'ın mevlit programına katıldı
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Şehit Nedim Korkmaz'ın mevlit programına katıldı.
- 27.11.2023 27 Kas 15:25 NASA Astrofizikçisi Dr. Umut Yıldız Hakkari Fen Lisesi'nde Öğrencilere Uzay Hakkında Bilgi Verdi
NASA görevlisi Dr. Umut Yıldız, Hakkari Fen Lisesi'nde düzenlenen söyleşide öğrencilere NASA, uzayın derinlikleri ve gezegenler hakkında bilgi verdi. Yıldız, güneş sisteminin dışına ve gezegenlere gönderilen araçlar hakkında bilgi verirken, dünyanın oluşumu ve canlıların olup olmadığına ilişkin çalışmalardan bahsetti.