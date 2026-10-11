Kütahya Domaniç\'te geniş alana yayılan arazi yangını köylülerin desteğiyle söndürüldü

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesi Çatak mevkisinde çıkan arazi yangını, ekiplerin ve köylülerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çukurca beldesi Çatak mevkisinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılan yangına, arazi şartlarının zorluğu nedeniyle itfaiye ekipleri müdahalede güçlük çekti. Bunun üzerine çevre köylerden getirilen kepçe, traktör ve su tankerleriyle yangına müdahale edildi. Bölgeye sevk edilen arazözlerin de çalışmalara katılmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Geniş bir alanı etkileyen yangında kaç hektarlık alanın zarar gördüğünün yapılacak incelemelerin ardından belirleneceği bildirildi.

Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı çalışma başlattı.