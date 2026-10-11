Galatasaray-Barcelona maçına İtalyan hakem

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşacak.

ZORLU MAÇA İTALYAN HAKEM

Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek hakem belli oldu. Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak zorlu karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Marco Guida görev alacak.

YARDIMCILARI DA BELLİ

Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ile Giuseppe Perrotti yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Fabio Maresca olacak. Mücadelede VAR'da Marco Di Bello, AVAR'dan da Aleandro Di Paolo görev yapacak.