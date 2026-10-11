Tümer Metin'den Aston Villa maçı öncesi Fenerbahçe için çarpıcı iddia - Son Dakika
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Tümer Metin'den Aston Villa maçı öncesi Fenerbahçe için çarpıcı iddia

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Tümer Metin\'den Aston Villa maçı öncesi Fenerbahçe için çarpıcı iddia
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Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısında favori olabileceğini iddia etti. Deneyimli yorumcu, "Çok ekonomik buldum Fenerbahçe'yi. Sanıyorum İsmail hoca 3 maçlık bir plan yapmış ki teknik adamlar bunu yaparlar. Derli toplu buldum. Bu konsantrasyon ile devam ederlerse Fenerbahçe'yi Aston Villa karşısında favori durumda görürüm'' sözlerini sarf etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Spor yorumcusu Tümer Metin, Tivibu Spor'da değerlendirmelerde bulunarak Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı öncesi çarpıcı bir iddiada bulundu. 

"MUHTEMELEN OĞUZ'LA BAŞLAYACAK"

Tümer Metin, Aston Villa karşılaşmasında Oğuz Aydın'ın ilk 11'de görev alabileceğini ifade ederek, "Bundan önce üzerine tartıştığımız oyuncular vardı. Acaba Oğuz tercihi doğru olabilir mi? Bence de bir planın parçası. Muhtemelen çarşamba günü Oğuz'la başlayacaktır. Belki Kerem'i oyunda tutarak Oğuz Aydın'a daha az süre vermiş olmasına rağmen çarşamba günü başlayacağının sinyali olabilir." dedi.

''FENERBAHÇE'Yİ FAVORİ GÖRÜRÜM''

Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısında favori olabileceğini ifade eden Tümer Metin, "Çok ekonomik buldum Fenerbahçe'yi. Sanıyorum İsmail hoca 3 maçlık bir plan yapmış ki teknik adamlar bunu yaparlar. Derli toplu buldum. Bu konsantrasyon ile devam ederlerse Fenerbahçe'yi Aston Villa karşısında favori durumda görürüm.'' şeklinde konuştu. 

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SON DAKİKA: Tümer Metin'den Aston Villa maçı öncesi Fenerbahçe için çarpıcı iddia - Son Dakika
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