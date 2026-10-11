Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş - Son Dakika
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Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı otobüs kazasının nasıl meydana geldiği ortaya çıktı. EDS kamerası görüntülerinde, tur otobüsünün kaçırdığı otoyol sapağına dönmek için geri manevra yaptığı sırada arkadan gelen çekicinin otobüse hızla çarptığı ve çarpışmanın şiddetiyle yolcu otobüsünün devrildiği görüldü.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde İstanbul-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun İzmir istikameti Ballıca Mahallesi yakınlarında meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı kazanın nasıl yaşandığı ortaya çıktı. Tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu yaşanan facia anı EDS kameralarına yansıdı.

GERİ MANEVRA YAPARKEN ÇEKİCİYLE ÇARPIŞTI

Ortaya çıkan görüntülerde, sağ şeritte seyreden tur otobüsünün yolda önce durakladığı, ardından da geri geri gitmeye başladığı görülüyor. Görüntülerin devamında otobüs geri manevra yaptığı sırada aynı şeritten arkadan gelen çekicinin otobüse hızla çarptığı ve çarpışmanın şiddetiyle yolcu otobüsünün devrildiği anlar yer alıyor.

<a class='keyword-sd' href='/kaza/' title='Kaza'>Kaza</a> anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş

OTOBÜS YAN YATTI, TIR YOLDAN ÇIKTI

Kaza, saat 11.11 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun İzmir yönünde, Akhisar ilçesine bağlı Ballıca Mahallesi yakınlarındaki Akhisar Gişeleri mevkiinde yaşandı. Tur otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada otobüs yan yattı, tır ise yoldan çıktı. Çarpışmanın etkisiyle otobüsteki yolcular savruldu.

İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ambulanslar, AFAD ve otoyol jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Akhisar ve Manisa’daki hastanelere kaldırıldı.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 27 KİŞİ YARALANDI

Manisa Valiliği’nin açıklamasına göre kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Valilik açıklamasında, “Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.


Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş

3 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Konuya ilişkin X hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, şu ifadeleri kullandı: "Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan adli soruşturma üç Cumhuriyet savcımız tarafından titizlikle yürütülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

3 ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Söz konusu trafik kazasına ilişkin soruşturma kapsamında 16 AED 124 plaka sayılı tur otobüsünün şoförü M.A, otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y, 78 YD 559 plaka sayılı çekicinin şoförü H.K. gözaltına alınmış olup, trafik kazasına ilişkin soruşturma tüm titizlikle devam etmektedir" denildi.

Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş

KAPLICALARA GİDİYORLARDI

My World Tur işletmesine ait tur otobüsünün, Bursa’dan Denizli’deki kaplıcalara gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

SABAH 06.30'DA YOLCU ALDI

Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, tur otobüsünün saat 06.30 civarında yolcu aldığı anlar yer aldı. Görüntülerde otobüs şoförünün iş yerine gelerek çalışanlarla tokalaştığı da görüldü. Kayıtlara göre otobüs saat 06.31'de hareket etti.

Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada Manisa'da katliam gibi kaza! Olay yerinden ilk görüntülerManisa'da katliam gibi kaza! Olay yerinden ilk görüntüler Manisa’da katliam gibi kaza! Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralıManisa’da katliam gibi kaza! Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı
AkhisarManisaGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Apple User Apple User:
    otobüs hatalida yahu kamyoncu kardeş hiçmi görmesin duran arci, çarpana kadar görmemiş 11 3 Yanıtla
  • Samet GÜR Samet GÜR:
    Tır şöförü telefonla oynuyo yada dizi izliyo. otobüs ne kadar kusurluda olsa aerza yapıp orda zorunlu duradabilir. 7 6 Yanıtla
    Erol Fikri Cambel Erol Fikri Cambel:
    otobusun gerı gerı gıtmesı normal mi burda otobus suclu 6 2
    mustafagenc6167 mustafagenc6167:
    tabi otobüs hızlı geri gelip burmaya çalışsa bile tır şöförü inip tırı havaya kaldırması gerekiyor 2 0
    Erol Fikri Cambel Erol Fikri Cambel:
    tırcı sola kacsa kurtarabılırdı sola kacmamamıs okadar yazık olmus 0 0
  • Ozgur Ozer Ozgur Ozer:
    otobüs şöförünün otobanda geri gidilmeyeceğini bilmiyor olması imkansız. Eğer yaşıyorsa 11 kişiyi kasten öldürmekten ceza almalı. Hayatı boyuncada birdaha hiçbir taşıt kullanmamalı ki başka insanların hayatlarını tehlikeye sokmasın 8 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Kaza değil cinayet bu otobüs şöförüne muhebbet hapis cezası verin g..zklı ?? 7 0 Yanıtla
  • 250500 250500:
    cinayet 4 0 Yanıtla
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