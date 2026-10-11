Bakan Çiftçi okul saldırılarının ardından devreye alınacak yeni projeyi açıkladı: Şefkat kalkanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Çiftçi okul saldırılarının ardından devreye alınacak yeni projeyi açıkladı: Şefkat kalkanı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, son dönemde yaşanan okul saldırılarının ardından çocukların güvenliğini artırmak amacıyla hazırlanan "Şefkat Kalkanı" projesini duyurdu. Proje kapsamında annelere, çocuklarının uyuşturucuya yönelme ve bireysel radikalleşme belirtilerini erken fark edebilmeleri için eğitim verilecek. Çiftçi, "Bir çocuktaki değişikliği en önce annesi fark eder" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konuk olduğu bir canlı yayının programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Okullarda meydana gelen saldırılarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, çocukları olası tehlikelerden korumak için aileleri de kapsayan yeni bir çalışma yürüttüklerini açıkladı.

ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN "ŞEFKAT KALKANI"

Bakanlığın daha önce hayata geçirdiği "En İyi Narkotik Polisi Anne" uygulamasını hatırlatan Çiftçi, bu kez çocukların karşı karşıya kalabileceği farklı risklere odaklanacaklarını belirtti.

"İlerleyen günlerde Şefkat Kalkanı isimli bir projemiz var. Bunu açıklayacağız." diyen Çiftçi, çocukların davranışlarında meydana gelen değişikliklerin ilk olarak anneler tarafından fark edilebildiğini ifade etti.

Yeni çalışma kapsamında anneler, çocukların uyuşturucuya yönelme ihtimalinin yanı sıra bireysel radikalleşmeye işaret edebilecek davranışlar konusunda bilgilendirilecek. Eğitimlerde, riskli durumların nasıl tespit edileceği ve ailelerin hangi adımları atması gerektiği üzerinde durulacak.

AİLELERE SESLENDİ: ÇOCUKLARINIZIN HANGİ SİTELERE GİRDİĞİNİ TAKİP EDİN

Çocukların yalnızca okulda değil, evde ve okul dışındaki zamanlarında da aileleri tarafından gözlemlenmesi gerektiğini vurgulayan Çiftçi, ebeveynlere şu sözlerle seslendi: "Çocuk odasında ne yapıyor, hangi sitelere giriyor, hangi oyunları oynuyor? Çocukta herhangi bir davranış değişikliği var mı? Onu gözlemlemeliler. Bir de okula gönderirken acaba çocuk okula gidiyor mu? Okuldan çıktıktan sonra kimlerle görüşüyor, kimlerle farklı yerlere gidiyor, oyun salonlarına ya da internet kafelere gidiyor mu? Gitmemesi gereken yerlere gidiyor mu? Bunları takip etmek ailelerin görevi."

İçişleri Bakanlığıİçişleri BakanıMustafa ÇiftçiSaldırıGündemGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Alkurt Asena Alkurt Asena:
    Dedigime geldiniz..cok sukur...anne baba da egitimden gecmeli.....önce anne baba cocugun ahlakini verecek, gerisini okul tamamlar... 0 0 Yanıtla
  • muzaffer doğan muzaffer doğan:
    sayın bakanım öncelikle TV' lerde suça yönelik ve ahlâki degerlerimizi ayaklar altına alan dizileri yasaklanmanın doğru olacağını düşünüyoruz , ayrıca tiktok toplumu bozuyor ,biz böyle değildik 80 ler 90 lar bilir edep filan kalmadı artık, 0 0 Yanıtla
  • Şahin Yılmaz Şahin Yılmaz:
    önce aileleri eğitmenleri lazım yozlaşmış çocuk büyütüyor garibi bunlar normal görüyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığını destekleyecek mi Çandar 4 şart saydı DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı
Aliyev geri adım atmıyor Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı Otobüsün son görüntüleri kamerada 11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada
Görenler gözlerine inanamıyor İlk yarısı 0-0 biten maçın skoru 6-5 Görenler gözlerine inanamıyor! İlk yarısı 0-0 biten maçın skoru 6-5
Tokat’ta şikayetçi sayısı 3 bine dayandı Valilik uyarıyı tekrarladı Tokat'ta şikayetçi sayısı 3 bine dayandı! Valilik uyarıyı tekrarladı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir askerimiz şehit Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir askerimiz şehit
Alanya’da dehşet: Kız kardeşini balkondan attı, ardından kendini vurdu Alanya'da dehşet: Kız kardeşini balkondan attı, ardından kendini vurdu
Bir kişiyi öldüren kaplan için karar verildi: Uyutulmayacak Bir kişiyi öldüren kaplan için karar verildi: Uyutulmayacak
Kaslarına güvenen sporcu hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı Kaslarına güvenen sporcu hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı
19:38
Milan Skriniar’dan büyük fedakarlık
Milan Skriniar'dan büyük fedakarlık
19:37
Dusan Vlahovic, Beşiktaş tarihine geçti
Dusan Vlahovic, Beşiktaş tarihine geçti
19:24
Tümer Metin’den Aston Villa maçı öncesi Fenerbahçe için çarpıcı iddia
Tümer Metin'den Aston Villa maçı öncesi Fenerbahçe için çarpıcı iddia
18:39
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
18:36
Manisa’daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu
Manisa'daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu
18:11
Canlı anlatım: Dolmabahçe’de 31 dakikada 3 gol
Canlı anlatım: Dolmabahçe'de 31 dakikada 3 gol
18:09
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
17:26
Trump: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldı
Trump: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldı
16:22
Tokat’ta şikayetçi sayısı 3 bine dayandı Valilik uyarıyı tekrarladı
Tokat'ta şikayetçi sayısı 3 bine dayandı! Valilik uyarıyı tekrarladı
15:49
Suudi Arabistan’dan ağır misilleme 12 kişinin öldüğü saldırıya yanıt gecikmedi
Suudi Arabistan'dan ağır misilleme! 12 kişinin öldüğü saldırıya yanıt gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 20:26:37. #.0.2#
SON DAKİKA: Bakan Çiftçi okul saldırılarının ardından devreye alınacak yeni projeyi açıkladı: Şefkat kalkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei