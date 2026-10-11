Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi - Son Dakika
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Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi

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Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
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Dün 3.5 büyüklüğündeki deprem ile sallanan Marmara Denizi'nde bir sarsıntı daha kaydedildi. Yalova açıklarında 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Dün 3.5 büyüklüğündeki deprem ile sallanan Marmara Denizi'nde bir sarsıntı daha kaydedildi. 

AFAD BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Yalova açıkları olan 2.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Saat 22.08'de gerçekleşen depremin derinliği 7.96 kilometre olarak belirlendi. 

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.0 olarak ölçtü.

Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi

İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Öte yandan deprem, İstanbul'un yanı sıra çevredeki illerde de hissedildi.

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    Yorumlar (2)

  • Y. Selim Y. Selim:
    böyle haberleri duyunca inanın İstanbullular kadar endişeleniyorum. Allah sizi korusun korusun 5 1 Yanıtla
  • Eray Barkin Eray Barkin:
    Bir ülkede ahlaksızlık hırsızlık ve zina artınca yer bile bunlardan utanıp sallanırmış .!! 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi - Son Dakika
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