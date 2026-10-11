Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi

Dün 3.5 büyüklüğündeki deprem ile sallanan Marmara Denizi'nde bir sarsıntı daha kaydedildi.

AFAD BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Yalova açıkları olan 2.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Saat 22.08'de gerçekleşen depremin derinliği 7.96 kilometre olarak belirlendi.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.0 olarak ölçtü.

İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Öte yandan deprem, İstanbul'un yanı sıra çevredeki illerde de hissedildi.