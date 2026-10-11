Tokat'ta neler oluyor? 1400 kişi hastanelere akın etti - Son Dakika
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Tokat'ta neler oluyor? 1400 kişi hastanelere akın etti

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Tokat\'ta neler oluyor? 1400 kişi hastanelere akın etti
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Tokat'ta mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle yaklaşık 1400 kişi hastanelere başvururken, 15 kişi yatarak tedavi altına alındı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, içme suyu analizlerinde olumsuzluk tespit edilmediğini belirterek yeni test sonuçları açıklanana kadar vatandaşlardan suları kaynatarak tüketmelerini istedi.

Tokat kent merkezinde dün saat 21.00 sıralarında mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle çok sayıda kişi hastanelere başvurdu. İlk olarak çocuklarda görülen şikayetlerin yetişkinlerde de ortaya çıkmasıyla hastanelere başvuranların sayısı 1300-1400'e ulaştı. Hastalardan 15'i yatarak tedavi altına alındı.

HASTANELERE BAŞVURULAR ARTTI

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan rahatsızlıkların ardından çok sayıda çocuk ve yetişkin sağlık kuruluşlarına başvurdu. Mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetlerinin artması üzerine Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Canbolat açıklamalarda bulundu.

Tokat'ta neler oluyor? 1400 kişi hastanelere akın etti

15 KİŞİ YATARAK TEDAVİ GÖRÜYOR

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Canbolat, ilk başvuruların çocuklardan geldiğini, ardından yetişkinlerde de benzer şikayetlerin görüldüğünü belirtti. Canbolat, "Bize ilk etapta çocuk hastalarımız bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle başvurdu. Daha sonra yetişkin hastalara sıçrama oldu. 15 yatan hastamız var, hepsinin genel durumu iyi. Dün saat 21.00 sıralarında başlayan başvurularda toplam sayı 1300-1400 civarında, ancak süreç devam ettiği için sayılar değişkenlik gösterecektir" dedi.

İÇME SUYU NUMUNELERİNDE OLUMSUZLUK SAPTANMADI

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kent genelinden alınan içme suyu numunelerinin düzenli olarak analiz edildiğini açıkladı.

Tokat'ta neler oluyor? 1400 kişi hastanelere akın etti

İçme sularında yapılan gözlemsel kontrollerde herhangi bir koku veya renk değişimine rastlanmadığını belirten Yazıcıoğlu, yoğun yağışların yaşandığı dönemlerde de su kalitesinde değişiklik tespit edilmediğini söyledi. Yazıcıoğlu, 5 Ekim 2026 tarihinde yapılan son testlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını bildirdi.

VATANDAŞLARA SUYU KAYNATARAK TÜKETİN UYARISI

Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, yeni test sonuçları açıklanana kadar vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Yazıcıoğlu, "Şehrimizin dört bir yanından alınan içme suyu numuneleri düzenli olarak analiz edilmektedir. İçme sularında yapılan gözlemsel kontrollerde herhangi bir koku ve renk değişimine rastlanmamıştır. Yağışların yoğun olduğu dönemde bile içme suyu kalitesinde herhangi bir değişim tespit edilmemiştir. En son 5 Ekim 2026 tarihinde yapılan test sonuçlarında ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Test sonuçları açıklanana kadar vatandaşlarımızın geçici bir süre temkinli ve kaynatarak su kullanmasını önemle rica ediyorum. Bu süre zarfında klorlama nedeniyle içme sularında hafif bir koku olabilir. Vatandaşlarımızın doğru bilgilendirme için resmi kurumlarımızı takip etmeleri önemle rica olunur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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