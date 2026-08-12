Hakkari-Çukurca yolunda kaza: Aynı aileden 3 yaralı

Hakkari- Çukurca kara yolunda meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, Taşbaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak kayaya çarptı. Kazada araçta bulunan aynı aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.