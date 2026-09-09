Yüksekova'da 100 yetim öğrenciye kırtasiye desteği sağlandı - Son Dakika
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Yüksekova'da 100 yetim öğrenciye kırtasiye desteği sağlandı

Yüksekova\'da 100 yetim öğrenciye kırtasiye desteği sağlandı
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Yetim Vakfı Hakkari Temsilciliği, 'İyilik Çantası Seninle Dolsun' kampanyası kapsamında Yüksekova'da 50 aileye mensup 100 yetim öğrenciye kırtasiye çantası hediye etti. Vakıf temsilcisi, Şemdinli, Derecik ve Çukurca'da da destek programlarının sürdüğünü belirtti.

Yetim Vakfı Hakkari Temsilciliği, "İyilik Çantası Seninle Dolsun" kampanyası kapsamında Yüksekova'da 50 aileye mensup 100 yetim öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.

Yüksekova Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte gönüllüler, çocuklarla bir araya gelerek çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi ve hazırlanan kırtasiye çantalarını hediye etti. Çalışmanın amacının çocukların eğitim hayatına katkı sunmak ve yeni eğitim dönemine motive olmalarını sağlamak olduğunu belirten Yetim Vakfı Hakkari Temsilcisi Şerif Kana, yardımların yalnızca Yüksekova ile sınırlı kalmadığını ifade etti. Kana; Şemdinli, Derecik ve Çukurca ilçelerindeki yetim ailelere yönelik destek programlarının da plan dahilinde sürdürüldüğünü kaydetti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz ise eğitime ve gençliğe yapılan yatırımların önemine vurgu yaparak, çocukların gelişim süreçlerinde yanlarında yer almanın kıymetli olduğunu belirtti ve vakıf çalışanlarına teşekkür etti.

Yüksekova Gençlik Merkezi'ndeki programa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz ile Yüksekova İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Mehmet Zülfi Yıldız katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Yüksekova'da 100 yetim öğrenciye kırtasiye desteği sağlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüksekova'da 100 yetim öğrenciye kırtasiye desteği sağlandı - Son Dakika
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