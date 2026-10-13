Silopi'de öğretmenler okulun dış cephesini boyadı - Son Dakika
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Silopi'de öğretmenler okulun dış cephesini boyadı

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Silopi\'de öğretmenler okulun dış cephesini boyadı
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Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Çukurca köyündeki okulda idareci ve öğretmenler, mesai saatleri dışında okulun dış cephesini boyayarak yeniledi. Okul Müdürü Sekvan Yel, çalışmanın okuldaki dayanışma ruhunu yansıttığını söyledi.

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Çukurca köyünde öğretmenler, görev yaptıkları okulun dış cephesini boyadı.

Çukurca köyündeki Çukurca Şehit Şeyhmus Saluci İlk ve Ortaokulunda görev yapan idareci ve öğretmenler, zamanla yıpranan okul binasının yenilenmesi için harekete geçti.

Okulun dış cephesinde oluşan yıpranmaları gidermek için eğitimciler, mesai saatleri dışında okula gelerek duvarları boyadı.

Dayanışma içerisinde gerçekleştirilen çalışmayla okulun dış cephesi daha bakımlı bir görünüme kavuşturuldu.

Okul Müdürü Sekvan Yel, öğretmenlerin okulun yenilenmesi konusunda gönüllü olarak sorumluluk üstlendiğini belirterek, yapılan çalışmanın okulda oluşan dayanışma ruhunu yansıttığını söyledi.

Yel, "Öğretmenlerimizle çok güzel bir aileyiz. Öğretmenlerimizle el birliğiyle okulumuzu boyadık. Ailemizi renklendirdiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

Öğretmen Mina Sarı da okulun zamanla yıprandığını fark ettikten sonra meslektaşlarıyla okulu yenileme kararı aldıklarını dile getirerek, yapılan çalışmanın kendileri için anlamlı olduğunu belirtti.

Sarı, "Boş günümüzü belirledik, hep birlikte okula gelip boyamızı yaptık, okulumuzu yeniledik. Böyle bir yolda yürümek de hepimizi gururlandırdı. Yaklaşık 6-7 aydır bu okulda görev yapmaktayım ve ilk görev yerimde böyle bir şey yapmak beni çok gururlandırdı." diye konuştu.

Öğretmen Mahsun Aydın ise okulun daha güzel bir görünüme kavuşması için tüm öğretmenlerle birlikte hareket ettiklerini anlattı.

Kaynak: AA
ÇukurcaSilopiŞırnakGüncelSon Dakika

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