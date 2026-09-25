Çukurca Devlet Hastanesi'nde kapalı apandisit ve kasık fıtığı ameliyatları yapıldı - Son Dakika
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Çukurca Devlet Hastanesi'nde kapalı apandisit ve kasık fıtığı ameliyatları yapıldı

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Çukurca Devlet Hastanesi\'nde kapalı apandisit ve kasık fıtığı ameliyatları yapıldı
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Çukurca Devlet Hastanesi'nde kapalı yöntemle kasık fıtığı ve apandisit ameliyatları başarıyla yapıldı. İleri cerrahi uygulamalarının ilçede başlamasıyla uygun hastaların il dışına sevk edilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Çukurca Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen laparoskopik (kapalı) kasık fıtığı ve apandisit ameliyatları başarıyla yapıldı.

Çukurca Devlet Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi adına önemli bir başarıya imza atıldı. Hastanede laparoskopik (kapalı) kasık fıtığı ve laparoskopik apandisit ameliyatları başarıyla gerçekleştirildi. İleri cerrahi girişimlerin ilçede uygulanmaya başlanmasıyla birlikte, uygun hastaların tedavi için il dışına sevk edilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Böylece Çukurca'da vatandaşlara daha kapsamlı cerrahi hizmet sunulmasının önü açılmış oldu.

Gerçekleştirilen operasyonlar, hastanede görev yapan sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasıyla başarıyla tamamlandı. Çukurca Devlet Hastanesi'nde bu tür ileri cerrahi işlemlerin rutin olarak uygulanabilmesinin ilçedeki sağlık hizmetlerinin kapasitesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Hastane yönetimi, operasyonlarda emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi yönündeki çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA
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