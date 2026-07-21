Vali Yılmaz, şehit annesini hastanede ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Yılmaz, şehit annesini hastanede ziyaret etti

Vali Yılmaz, şehit annesini hastanede ziyaret etti
21.07.2026 16:31
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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 1992'de şehit olan Jandarma Onbaşı Osman Gıcı'nın ameliyat olan annesi Remziye Gıcı'yı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti, şehit ailelerinin önemine vurgu yaptı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 1992 yılında şehit düşen Jandarma Onbaşı Osman Gıcı'nın ameliyat olan annesi Remziye Gıcı'yı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, 7 Mayıs 1992 tarihinde Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Jandarma Onbaşı Osman Gıcı'nın annesi Remziye Gıcı'yı, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Geçirdiği ameliyatın ardından tedavisi süren şehit annesi Gıcı'nın sağlık durumu hakkında doktorlardan detaylı bilgi alan Vali Yılmaz, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar temennisinde bulundu.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Vali Yılmaz, şehit ailelerinin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayarak, devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Şehit annesi Remziye Gıcı ve ailesi ise gösterdiği yakın ilgi ve ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Dr. Erdinç Yılmaz'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Yılmaz, şehit annesini hastanede ziyaret etti - Son Dakika

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