Hakkari\'de Arazöz Suya Uçtu, 3 Yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde orman yangınına müdahale için yola çıkan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz, Zap Suyu'na uçtu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten suya düşen araçtaki 3 personel yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, yangın bölgesine ilerleyen arazöz, Çimenli köyü mevkiindeki köprüden henüz belirlenemeyen bir nedenle Zap Suyu'na (Çeme Bedel) uçtu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten suya düşen araçta bulunan 3 orman personeli yaralandı. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 personel, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, ekiplerin Olgunlar köyündeki orman yangınına yönelik müdahale çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.