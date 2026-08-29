Hakkari'de Arazöz Suya Uçtu, 3 Yaralı - Son Dakika
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Hakkari'de Arazöz Suya Uçtu, 3 Yaralı

Hakkari\'de Arazöz Suya Uçtu, 3 Yaralı
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Çukurca'da orman yangınına giden arazöz, köprüden düşerek Zap Suyu'na uçtu; 3 personel yaralandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde orman yangınına müdahale için yola çıkan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz, Zap Suyu'na uçtu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten suya düşen araçtaki 3 personel yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, yangın bölgesine ilerleyen arazöz, Çimenli köyü mevkiindeki köprüden henüz belirlenemeyen bir nedenle Zap Suyu'na (Çeme Bedel) uçtu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten suya düşen araçta bulunan 3 orman personeli yaralandı. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 personel, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, ekiplerin Olgunlar köyündeki orman yangınına yönelik müdahale çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Çukurca, Hakkari, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de Arazöz Suya Uçtu, 3 Yaralı - Son Dakika

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