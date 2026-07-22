Hakkari'de Gölgelik Süt Sağım Alanı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakkari'de Gölgelik Süt Sağım Alanı Açıldı

Hakkari\'de Gölgelik Süt Sağım Alanı Açıldı
22.07.2026 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekova'da kadın üreticiler için modern süt sağım alanı törenle açıldı, çalışma koşulları iyileşiyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde süt sağan kadın üreticilerin daha sağlıklı ve uygun koşullarda üretim yapabilmesi amacıyla kurulan "gölgelik süt sağım alanı" törenle hizmete açıldı.

Hayvancılık potansiyeliyle öne çıkan Çukurca köyünde, üreticilerin uzun yıllardır açık alanda sürdürdüğü süt sağım faaliyetlerini daha modern koşullarda gerçekleştirebilmeleri amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Kadın üreticilerin sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrının ardından köye gelen ekipler, "gölgelik süt sağım alanı"nı kısa sürede tamamlayarak hizmete sundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da kadın üreticilerle görüntülü görüşerek projenin hayırlı olmasını diledi.

Düzenlenen törende konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, Hakkari'nin geniş mera alanları, yüksek rakımlı yaylaları, zengin bitki örtüsü ve köklü hayvancılık kültürüyle önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Verimlilik odaklı projeler ve modern yetiştiricilik uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyla ilin küçükbaş hayvancılıkta daha ileri seviyelere ulaşacağını belirten Çelik, Hakkari'nin Tarım ve Orman Bakanlığının küçükbaş hayvancılığa yönelik desteklerinden en fazla yararlanan ve bu alanda en fazla yatırım alan illerden biri olduğunu ifade etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Asım Şen ise Hakkari'nin yaklaşık 800 bin küçükbaş, 40 bine yakın büyükbaş hayvan ve 170 bine yakın arılı kovan varlığıyla Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Hakkari'nin yaklaşık 2 milyon 500 bin dekarlık mera alanına sahip olduğunu ifade eden Şen, son üç yılda küçükbaş hayvan varlığının yeniden artış gösterdiğini söyledi.

Kentte hayvancılık konusunda önemli projelerin hayata geçirildiğini vurgulayan Şen, şöyle konuştu:

"Hayvancılığı geliştirmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, Hakkari Valiliği, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı destekleriyle önemli projeler hayata geçirildi. Geçen yıl 53 milyon lira bütçeyle 28 proje uygulandı. Bu yıl ise yaklaşık 200 milyon lira bütçeyle 36 proje yürütülecek. Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında 2025 yılında büyükbaş hayvancılık için Hakkari'den yapılan 1400 başvurudan 101'i kabul edildi. Küçükbaş hayvancılıkta ise bu yıl yapılan 4 bin 900 başvurudan 68 proje destek almaya hak kazandı."

Süt sağım alanının sosyal medya üzerinden yapılan çağrının ardından hayata geçirildiğini anlatan Şen, bir üreticinin hayalini paylaşmasının ardından Bakan Yumaklı'nın talimat verdiğini ve projenin kısa sürede tamamlandığını aktardı.

Üreticilerden Ayşe Oyman da yıllardır sabahın erken saatlerinden öğle saatlerine kadar güneş altında koyun sağmak zorunda kaldıklarını belirterek, hizmete açılan gölgelik süt sağım alanının çalışma koşullarını önemli ölçüde kolaylaştıracağını söyledi.

Oyman, emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene, Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen ve üreticiler katıldı.

Programın ardından Hayvancılık Genel Müdürü Çelik, Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında 30 büyükbaş hayvan desteği alan üretici Neslihan Düz'ü Vezirli Mahallesi'ndeki işletmesinde ziyaret etti.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Yerel Haberler, Sosyal Medya, Çiftçilik, Yüksekova, Çukurca, Hakkari, Ekonomi, Güncel, Medya, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de Gölgelik Süt Sağım Alanı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksi şoförünün yolcusuna attığı cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı Taksi şoförünün yolcusuna attığı cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı
Yürek burkan manzara: Anne kedi yangında telef olan yavrularını aradı Yürek burkan manzara: Anne kedi yangında telef olan yavrularını aradı
Fransa’da 15 yaş altına sosyal medya yasaklandı Fransa'da 15 yaş altına sosyal medya yasaklandı
Sarıyer’de 4 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu Sarıyer'de 4 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
Trafik kavgasında ticari taksi sürücüsünün yumruk attığı yaşlı adam yere düştü Trafik kavgasında ticari taksi sürücüsünün yumruk attığı yaşlı adam yere düştü
Venezuela’da Hantavirüs Nedeniyle 3 Ölüm Venezuela'da Hantavirüs Nedeniyle 3 Ölüm

19:50
Yeni Parti ne zaman kuruluyor Özgür Özel tarih verdi
Yeni Parti ne zaman kuruluyor? Özgür Özel tarih verdi
19:38
CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel’e demediğini bırakmadı
CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel'e demediğini bırakmadı
19:20
Hava aniden karardı, İstanbul’u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
Hava aniden karardı, İstanbul'u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
18:40
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter’in savunmaları aynı
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter'in savunmaları aynı
17:26
Muğla’nın Fethiye ilçesinde orman yangını Tahliyeler başladı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını! Tahliyeler başladı
14:04
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 21:19:24. #7.12#
SON DAKİKA: Hakkari'de Gölgelik Süt Sağım Alanı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.