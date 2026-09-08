Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı

Yemen hükümet güçleri, başkent Sana'yı geri almak amacıyla İran destekli Husiler'e karşı saldırı başlatıldığını duyurdu.

Yemen'de uluslararası alanda tanınan meşru hükümete bağlı güçler ile İran destekli Husi milisleri arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Yemen Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Samir El-Sabri yaptığı açıklamada, hükümetin başkent Sana'yı geri alma kararı aldığını ifade etti. Hükümet yanlısı güçlerin sözcüsü Mecid el-Nuzaili ise harekatın amacının, Yemen'i Husilerin elinden kurtarmak ve Sana'yı tüm Yemenliler için başkent olarak yeniden kurmak olduğunu belirtti. El-Nuzaili, sivilleri Sana'ya giden ana yollardan uzak durmaları konusunda uyardı ve uyarının başkenti Marib ve el-Jawf'a bağlayan Nihm, Sirwah, Mahliyah ve el-Hazm'dan geçen yollar da dahil olmak üzere tüm güzergahları kapsadığını söyledi.

Yemen'deki kriz

Ülkedeki savaş, İran destekli Husi milislerinin başkent Sana'yı ele geçirmesiyle 2014'te başlamıştı. Ertesi yıl Suudi Arabistan öncülüğünde askeri müdahale gerçekleştirilmişti. Birleşmiş Milletler arabuluculuğuyla 2022'de ateşkes sağlanmış, ancak ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın yol açtığı bölgesel gerilimler nedeniyle kalıcı çözüm sekteye uğramıştı.

Temmuz ayında hükümet güçlerinin Sana'da Husiler'in kontrolündeki havalimanına saldırarak İran'dan gelen bir uçağın inişini engellemesi üzerine çatışmalar yeniden patlak vermişti. Daha sonra Husiler, Taiz ve Hudeyde üzerinden El-Mekke liman kentine ve Kızıldeniz'deki Babülmendep Boğazı'na doğru ilerlemeye çalışarak büyük bir taarruz başlatmıştı. Husi milisleri, Kızıldeniz ile Aden Körfezi arasında kritik öneme sahip bir geçiş koridoru olan Hürmüz Boğazı'ndan geçen Suudi gemilerine yönelik abluka ilan etmişti.

Çatışmalar geçtiğimiz perşembe günü ağırlıklı olarak Taiz'in batısında ve Hudeyde'nin güneyinde yoğunlaşırken, El-Dhalea, Marib, El-Jawf ve El-Bayda illerine yayıldı.