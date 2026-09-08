122 milyonluk dev vurgun! Bir ihbarla başladı, ortaya servet çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

122 milyonluk dev vurgun! Bir ihbarla başladı, ortaya servet çıktı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bir şirkette muhasebe müdürü olarak çalışan M.A.'nın, yıllar içinde şirket hesaplarından toplam 122 milyon lirayı kendi hesabına ve başkalarına ait hesaplara aktararak çaldığı iddia edildi. İstanbul merkezli Sinop ve Tokat'ta düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alınırken, banka hesaplarına bloke konuldu. Suç gelirleriyle alındığı değerlendirilen 5 taşınmaz ve 12 lüks otomobile de el konuldu.

Muhasebe müdürüne yönelik 122 milyon liralık vurgun suçlaması polisi harekete geçirdi. Bir ihbar üzerine başlayan soruşturma İstanbul'dan Sinop ve Tokat'a uzanırken 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

BİR İHBARLA SORUŞTURMA BAŞLADI

Asayiş Şube Müdürlüğü ile Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda bir ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. Polisin yaptığı çalışmalarda, bir şirkette muhasebe müdürü olarak görev yapan 36 yaşındaki M.A.'nın şirket hesaplarındaki paraları yıllar içinde farklı hesaplara aktardığı belirlendi. Şirketin hesap hareketlerini inceleyen ekipler, M.A.'nın önce kendi banka hesaplarını, ardından suç ortaklarının hesaplarını kullandığını tespit etti.

122 milyonluk dev vurgun! Bir ihbarla başladı, ortaya servet çıktı

RAKAM DUDAK UÇUKLATTI: 122 MİLYON LİRA

Polisin şirket hesapları üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda, M.A.'nın toplam 122 milyon lirayı çaldığı iddiası üzerine soruşturma derinleştirildi.  Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, M.A. ile birlikte hareket ettiği belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesapları da mercek altına alındı. Operasyonla birlikte şüphelilere ait banka hesaplarına bloke konuldu.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Polis ekipleri çalışmaların ardından İstanbul merkezli Sinop ve Tokat'ta eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Baskınlara özel harekat polisleri de katıldı. Operasyonlarda M.A. ile birlikte diğer şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. M.A. dışındaki şüpheliler arasında banka hesaplarını kullandıran ve aynı şirkette çalışarak M.A.'ya yardım ettiği belirtilen kişilerin bulunduğu ifade edildi.

122 milyonluk dev vurgun! Bir ihbarla başladı, ortaya servet çıktı

12 LÜKS OTOMOBİL VE 5 TAŞINMAZA EL KONULDU

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de el konulan mal varlıkları oldu. Operasyon kapsamında suç gelirleriyle alındığı değerlendirilen 5 taşınmaz ile 12 lüks otomobile el konuldu. Şüphelilerin banka hesaplarına da bloke uygulandı. Böylece soruşturma kapsamında hem para hareketlerine hem de söz konusu parayla bağlantılı olduğu değerlendirilen mal varlıklarına yönelik işlem yapıldı.

19 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları Dolandırıcılık Büro Amirliğinde yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.A. ile birlikte toplam 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında M.A., şirketten 122 milyon lirayı kendi ve başkalarının hesaplarına aktararak çalmakla suçlanıyor.

122 milyonluk dev vurgun! Bir ihbarla başladı, ortaya servet çıktı
Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, İstanbul, Gözaltı, Güncel, Adliye, Banka, Tokat, Sinop, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 122 milyonluk dev vurgun! Bir ihbarla başladı, ortaya servet çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni OVP’de çalışma hayatını değiştirecek formüller Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği... Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...
Galatasaray’ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek Galatasaray'ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek
3 yaşındaki Mavi’nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı Sürücünün savunması isyan ettirdi 3 yaşındaki Mavi'nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı! Sürücünün savunması isyan ettirdi
Tanju Özcan’dan “2,5 milyon lira“ savunması “Cevap vermemek için 10 takla atıyor“ Tanju Özcan'dan "2,5 milyon lira" savunması! "Cevap vermemek için 10 takla atıyor"
Dursun Özbek’ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na ziyaret Dursun Özbek'ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Süper Lig’de yayıncı değişiyor Masadaki rakam tam 500 milyon dolar Süper Lig'de yayıncı değişiyor! Masadaki rakam tam 500 milyon dolar
Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede
Ekonomist Burak Köseoğlu’ndan önemli uyarılar: Altın, ABD tahvillerini geride bıraktı, petrolde 108 dolar sinyali Ekonomist Burak Köseoğlu'ndan önemli uyarılar: Altın, ABD tahvillerini geride bıraktı, petrolde 108 dolar sinyali
Melih Gökçek’in oğlu ve gelini adliyede Melih Gökçek'in oğlu ve gelini adliyede
Veyis Ateş tahliye edildi Veyis Ateş tahliye edildi
Türkiye’nin yeni kalkanı sahaya indi Türkiye'nin yeni kalkanı sahaya indi
Skandal faul Rakibin akciğeri ve boynu ezildi, VAR devreye bile girmedi Skandal faul! Rakibin akciğeri ve boynu ezildi, VAR devreye bile girmedi

11:48
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
11:42
Bir babanın en ağır vedası 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
Bir babanın en ağır vedası! 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
11:32
Fenerbahçe’nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
11:29
OVP sonrası hesaplar değişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
OVP sonrası hesaplar değişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:10
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası DEM Parti’nin başına geçebilir
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir
11:05
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’nde yok Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yok! Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı
10:55
İstiklal Marşı’nı okuduğu için eleştirilmişti Milli voleybolcudan tokat gibi yanıt
İstiklal Marşı'nı okuduğu için eleştirilmişti! Milli voleybolcudan tokat gibi yanıt
10:53
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
10:35
Vanlı Kara Haydar’ın başını yakan görüntü
Vanlı Kara Haydar'ın başını yakan görüntü
10:23
Cübbeli Ahmet’ten itiraz geldi: İslam’a göre de caiz değil
Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil
09:57
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi başladı İşte ilk iki tur sonuçları
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi başladı! İşte ilk iki tur sonuçları
09:13
Bakan Gürlek duyurdu 4 soruşturmada 137 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu! 4 soruşturmada 137 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 12:16:50. #7.13#
SON DAKİKA: 122 milyonluk dev vurgun! Bir ihbarla başladı, ortaya servet çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement