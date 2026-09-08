122 milyonluk dev vurgun! Bir ihbarla başladı, ortaya servet çıktı

Muhasebe müdürüne yönelik 122 milyon liralık vurgun suçlaması polisi harekete geçirdi. Bir ihbar üzerine başlayan soruşturma İstanbul'dan Sinop ve Tokat'a uzanırken 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

BİR İHBARLA SORUŞTURMA BAŞLADI

Asayiş Şube Müdürlüğü ile Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda bir ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. Polisin yaptığı çalışmalarda, bir şirkette muhasebe müdürü olarak görev yapan 36 yaşındaki M.A.'nın şirket hesaplarındaki paraları yıllar içinde farklı hesaplara aktardığı belirlendi. Şirketin hesap hareketlerini inceleyen ekipler, M.A.'nın önce kendi banka hesaplarını, ardından suç ortaklarının hesaplarını kullandığını tespit etti.

RAKAM DUDAK UÇUKLATTI: 122 MİLYON LİRA

Polisin şirket hesapları üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda, M.A.'nın toplam 122 milyon lirayı çaldığı iddiası üzerine soruşturma derinleştirildi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, M.A. ile birlikte hareket ettiği belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesapları da mercek altına alındı. Operasyonla birlikte şüphelilere ait banka hesaplarına bloke konuldu.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Polis ekipleri çalışmaların ardından İstanbul merkezli Sinop ve Tokat'ta eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Baskınlara özel harekat polisleri de katıldı. Operasyonlarda M.A. ile birlikte diğer şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. M.A. dışındaki şüpheliler arasında banka hesaplarını kullandıran ve aynı şirkette çalışarak M.A.'ya yardım ettiği belirtilen kişilerin bulunduğu ifade edildi.

12 LÜKS OTOMOBİL VE 5 TAŞINMAZA EL KONULDU

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de el konulan mal varlıkları oldu. Operasyon kapsamında suç gelirleriyle alındığı değerlendirilen 5 taşınmaz ile 12 lüks otomobile el konuldu. Şüphelilerin banka hesaplarına da bloke uygulandı. Böylece soruşturma kapsamında hem para hareketlerine hem de söz konusu parayla bağlantılı olduğu değerlendirilen mal varlıklarına yönelik işlem yapıldı.

19 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları Dolandırıcılık Büro Amirliğinde yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.A. ile birlikte toplam 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında M.A., şirketten 122 milyon lirayı kendi ve başkalarının hesaplarına aktararak çalmakla suçlanıyor.