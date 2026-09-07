Para istedi, alamayınca tehditler savurdu
Kayseri'de cam silme bahanesiyle trafik ışıklarında bekleyen bir araca yaklaşan bir kişi dehşet saçtı. Kaputa yatıp sürücüden para isteyen adam, istediğini alamayınca tehdit ve küfürler savurdu. O anlar sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kayseri’de trafik ışıklarında duran bir araç, cam silme bahanesiyle yaklaşan bir kişinin hedefi oldu. Aracın kaputuna yatarak sürücüden ısrarla para isteyen şahıs, talebi reddedilince dehşet saçtı. Sürücüye ağır küfürler ve tehditler savuran saldırgan, çevredeki vatandaşlara ve sürücüye korku dolu anlar yaşattı.
KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
Sürücü, yaşanan o tehlikeli anları anbean cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde şahsın kaputun üzerinde durarak aracı engellediği ve hakaretler ettiği net bir şekilde yer aldı.
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