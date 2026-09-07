Para istedi, alamayınca tehditler savurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Para istedi, alamayınca tehditler savurdu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de cam silme bahanesiyle trafik ışıklarında bekleyen bir araca yaklaşan bir kişi dehşet saçtı. Kaputa yatıp sürücüden para isteyen adam, istediğini alamayınca tehdit ve küfürler savurdu. O anlar sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kayseri’de trafik ışıklarında duran bir araç, cam silme bahanesiyle yaklaşan bir kişinin hedefi oldu. Aracın kaputuna yatarak sürücüden ısrarla para isteyen şahıs, talebi reddedilince dehşet saçtı. Sürücüye ağır küfürler ve tehditler savuran saldırgan, çevredeki vatandaşlara ve sürücüye korku dolu anlar yaşattı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Sürücü, yaşanan o tehlikeli anları anbean cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde şahsın kaputun üzerinde durarak aracı engellediği ve hakaretler ettiği net bir şekilde yer aldı. 

Cep Telefonu, 3. Sayfa, Kayseri, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kayseri Para istedi, alamayınca tehditler savurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • hserdogan44@gmail.com [email protected]:
    ÖZELLİKLE Ankara yolunda çok bu şahıslar. Devlet acil önlem almalı. kimsenin canı yanmasın 9 1 Yanıtla
    yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Devlet varmı 0 0
  • Remö Kiaf Ulgoşavay Remö Kiaf Ulgoşavay:
    Böyle adamlara acil çözüm bulunması gerekiyor ortalık sokak çetelerinden geçilmiyor ortalık yol geçen değil yol kesen hanına dönmüş 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de kargo uçağı pistten çıkıp araçlara çarptı: 5 ölü, 5 yaralı ABD'de kargo uçağı pistten çıkıp araçlara çarptı: 5 ölü, 5 yaralı
Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı
Kaptan Eda Erdem, finalin kırılma anını açıkladı: O ses bizi oyuna döndürdü Kaptan Eda Erdem, finalin kırılma anını açıkladı: O ses bizi oyuna döndürdü
Sultanlar şampiyonluğu aldı, Fenerbahçeli oyuncu gönülleri fethetti Sultanlar şampiyonluğu aldı, Fenerbahçeli oyuncu gönülleri fethetti
Eskişehir’de sanayi sitesindeki dükkanda korkutan yangın: TOMA’lar da destek verdi Eskişehir'de sanayi sitesindeki dükkanda korkutan yangın: TOMA'lar da destek verdi
Sırbistan’da skandal Kızılyıldız tribünlerinden “Bosna Kasabı” Mladiç’e özel koreografi Sırbistan’da skandal! Kızılyıldız tribünlerinden “Bosna Kasabı” Mladiç’e özel koreografi
Mürettebat gemiyi terk etti Gemi haftalarca sürüklendi Mürettebat gemiyi terk etti! Gemi haftalarca sürüklendi
Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor

21:11
Bayern’den bir açıklama daha: Boey ile yollarımız ayrılacak
Bayern'den bir açıklama daha: Boey ile yollarımız ayrılacak
21:04
Leao, Osimhen’e yapmak istediği asist sayısını açıkladı, duyanlar kulaklarına inanamadı
Leao, Osimhen'e yapmak istediği asist sayısını açıkladı, duyanlar kulaklarına inanamadı
20:46
Bolu’da ‘rüşvet’ soruşturmasında beyan veren Tanju Özcan fenalaşarak bayıldı
Bolu'da ‘rüşvet' soruşturmasında beyan veren Tanju Özcan fenalaşarak bayıldı
20:17
Bu adamlar gerçekten çıldırmış Hepsi birden çatıya çıkıp aynı şeyi yaptı
Bu adamlar gerçekten çıldırmış! Hepsi birden çatıya çıkıp aynı şeyi yaptı
20:12
Salah’a Trabzonspor tarihine geçmesi için 4 maç yetti
Salah'a Trabzonspor tarihine geçmesi için 4 maç yetti
19:54
Düzce’de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
19:46
Canlı hayvan borsasında öldüresiye kavga
Canlı hayvan borsasında öldüresiye kavga
19:21
Lübnan’da gazeteciler füze saldırısından kıl payı kurtuldu
Lübnan'da gazeteciler füze saldırısından kıl payı kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 21:33:35. #7.13#
SON DAKİKA: Para istedi, alamayınca tehditler savurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement