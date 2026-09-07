Türkiye alevlere teslim! 4 kentte peş peşe yangın alarmı - Son Dakika
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Türkiye alevlere teslim! 4 kentte peş peşe yangın alarmı

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Türkiye’nin farklı noktalarından peş peşe yangın haberleri geldi. Antalya’nın Aksu ve Adana’nın Karaisalı ilçelerinde orman yangınlarıyla mücadele sürerken, Siirt’in Baykan ilçesinde otluk alanda, Mardin’in Artuklu ilçesinde ise tarihi Mardin Kalesi eteklerinde örtü yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, özellikle yerleşim yerleri ile tarihi yapıların zarar görmemesi için bölgelerde yoğun önlem alınıyor.

Antalya’nın Aksu ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit ederken, Adana’nın Karaisalı ilçesinden de yangın haberi geldi. Aksu’da alevlerin yaklaşması üzerine çok sayıda ev tahliye edilirken, Karaisalı’daki yangının yaklaşık 70 hektarlık alana yayıldığı bildirildi. Her iki bölgede de ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

<a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a> alevlere teslim! 4 kentte peş peşe yangın alarmı

AKSU’DA ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞTI

Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle farklı noktalara yayıldı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine çok sayıda evde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Yangının Karaöz’e giriş güzergahındaki yolu da sarması nedeniyle karayolu ulaşıma kapatıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun çalışma başlattı.

Türkiye alevlere teslim! 4 kentte peş peşe yangın alarmı

VATANDAŞLAR TRAKTÖRLERLE MÜCADELEYE KATILDI

Yangının büyümesi üzerine mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Bazı vatandaşlar traktörlerle alevlerin ilerleyişini durdurmaya çalışırken, bazıları ise yangının evlerine ulaşmasını önlemek amacıyla bina çevrelerinde tedbir aldı.

Yangının evinin yakınına kadar geldiğini belirten Muhammet Özdemir, “Bana evin yakınında yangın olduğunu söylediler. Hem sağ hem sol taraf yanıyor. Evimin dibine geldi. Ağaç bir şey kalmadı” dedi.

Türkiye alevlere teslim! 4 kentte peş peşe yangın alarmı

1 EV TAMAMEN YANDI

Karaöz Mahalle Muhtarı Ahmet Karakış, yangının başlamasının ardından çok sayıda evin tahliye edildiğini söyledi.

Karakış, şu ana kadar bir evin tamamen yandığını belirterek, can kaybı yaşanmadığını ve ekiplerin yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Orman Bölge Müdürlüğü de yangının enerjisiyle çevreye yayılan yanıcı maddelerin oluşturduğu spot yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiğini bildirdi.

Türkiye alevlere teslim! 4 kentte peş peşe yangın alarmı

KARAİSALI’DA YANGIN 70 HEKTARA ULAŞTI

Adana’nın Karaisalı ilçesine bağlı Çorlu Mahallesi kırsalında da saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopterleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan helikopter ve uçaklarla, karadan ise arazöz ve su tankerleriyle müdahale edildi. Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, yangının yaklaşık 70 hektarlık alana ulaştığını ve yerleşim yerlerinin güvende olduğunu açıkladı.

Türkiye alevlere teslim! 4 kentte peş peşe yangın alarmı

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Karaisalı’daki yangının çıkış nedeni henüz kesinleşmezken, ilk ihbarlarda enerji nakil hattının kopmasının yangına neden olmuş olabileceği belirtildi. Jandarma ve ekiplerin bölgede incelemelerinin sürdüğü aktarıldı.

Her iki kentte de ekiplerin alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

SİİRT'TE DE ALEVLER YÜKSELDİ 

Öte yandan Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Gümüşkaş köyü bölgesinde de otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler geniş bir alana yayılırken ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba harcıyor.

Türkiye alevlere teslim! 4 kentte peş peşe yangın alarmı

Gümüşkaş bölgesinde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük çaplı yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye Baykan ve Veysel Karani beldesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak ve söndürmek için yoğun çalışma başlattı. Bölgede ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken, alevlerin yerleşim yerine ulaşmaması için büyük çaba gösteriliyor.

Türkiye alevlere teslim! 4 kentte peş peşe yangın alarmı

MARDİN'DE ÖRTÜ YANGINI ÇIKTI

Mardin Kalesi eteklerinde çıkan örtü yangını da korkuttu. 

Türkiye alevlere teslim! 4 kentte peş peşe yangın alarmı

Artuklu ilçesindeki tarihi Mardin Kalesi eteklerinde, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının tarihi kaleye ve çevredeki yerleşim alanlarına sıçramaması için çalışma başlattı. Yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

Türkiye alevlere teslim! 4 kentte peş peşe yangın alarmı
Türkiye alevlere teslim! 4 kentte peş peşe yangın alarmı
Türkiye alevlere teslim! 4 kentte peş peşe yangın alarmı
Türkiye alevlere teslim! 4 kentte peş peşe yangın alarmı
Türkiye alevlere teslim! 4 kentte peş peşe yangın alarmı
Türkiye alevlere teslim! 4 kentte peş peşe yangın alarmı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türkiye alevlere teslim! 4 kentte peş peşe yangın alarmı - Son Dakika

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