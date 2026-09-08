İzmir'de Belçika merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 24 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Belçika merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 24 şüpheli yakalandı

İzmir\'de Belçika merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 24 şüpheli yakalandı
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İzmir'de, Belçika merkezli olarak yönetildiği ve uluslararası ölçekte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 24'ü yakalandı.

Uluslararası uyuşturucu ağına yönelik İzmir'de dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. Elebaşılığını B.Y.'nin yaptığı belirtilen organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 24 şüpheli yakalandı.

BELÇİKA'DAN YÖNETİLDİĞİ BELİRLENDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, B.Y.'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın ayrıntılarını açıkladı. Analizler, istihbarat çalışmaları ve mali incelemeler sonucunda örgütün Belçika merkezli yönetildiği ve uluslararası ölçekte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Soruşturma kapsamında örgütle birlikte hareket ettiği tespit edilen 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

HİYERARŞİK YAPIYA SAHİP ORGANİZE ÖRGÜT

Yapılan çalışmalar sonucunda suç örgütünün uluslararası ölçekte faaliyet gösteren, hiyerarşik yapıya sahip, süreklilik gösteren ve çok yönlü suç işleme kapasitesi bulunan organize bir yapı olduğu değerlendirildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararlarının ardından harekete geçti ve belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

24 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 24 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerden 11'inin yurt dışında, 1'inin cezaevinde olduğu belirlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Soruşturmanın Türkiye ayağı devam ederken yabancı adli makamlarla yürütülen çalışmalar da sürüyor.

SERVET DEĞERİNDE MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonun en dikkat çeken ayrıntılarından biri örgütün suçtan elde ettiği değerlendirilen mal varlıkları oldu. Soruşturma kapsamında 87 taşınmaz, 18 araç ve 4 özel tekneye el konuldu. Ayrıca 14 şirket ortaklık payı, banka hesapları ve diğer mal varlığı unsurları hakkında da el koyma işlemi uygulandı. Böylece soruşturma yalnızca şüphelilerin yakalanmasıyla sınırlı kalmadı, örgütün mali yapısına yönelik de kapsamlı işlem yapıldı.

BELÇİKA'DAKİ DOSYADA 105 SANIK YARGILANDI

Türkiye ile başta Belçika olmak üzere ilgili yabancı adli makamlar arasındaki işbirliği de devam ediyor. Belçika adli makamlarının yürüttüğü yargılama sonucunda örgütün uluslararası uyuşturucu ticareti ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik faaliyetleri tespit edildi. Belçika'daki yargılama kapsamında 105 sanık hakim karşısına çıktı ve 91'i hakkında mahkumiyet kararı verildi. Mahkeme, örgüt elebaşı ve üst düzey yöneticilerini uyuşturucu madde ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından sorumlu tuttu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Belçika merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 24 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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