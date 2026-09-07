ASELSAN\'ın yerli hava savunma sistemi GÜRZ, atışlı testi başarıyla tamamladı

ASELSAN, farklı hava tehditlerine karşı geliştirilen 'GÜRZ' Hava Savunma Sistemi'nin atışlı faaliyetinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre; ASELSAN tarafından geliştirilen GÜRZ Hava Savunma Sistemi saha faaliyetlerine başladı. İleri savunma teknolojileri ve yerli mühendislik ile geliştirilen GÜRZ'ün atışlı faaliyeti, önceki gün (5 Eylül) başarıyla gerçekleştirildi. Yakın mesafede, farklı hava tehditlerine karşı, katmanlı hava savunma çözümünü tek araç ile sunan hava savunma sistemi GÜRZ ile radar/optik tespit ve takip, takip devamlılığı, menzilce doğruluk yüksek başarı oranıyla sağlandı. GÜRZ; dört yüzlü AESA radarı, elektro-optik süitleri, haberleşme sistemleriyle birlikte yetkinliğini doğruladı. Yapılan faaliyette GÖKSUR füzesi zorlu manevralarla, beklenen yörüngeyi takip ederek yüksek kabiliyetini gösterdi. ASELSAN tarafından geliştirilerek üretilen GÜRZ, çoklu önleyici (top ve füze) kullanım imkanıyla tek platform üzerinde çok katmanlı çözümler sunuyor.

ASELSAN'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gökyüzünde tehdit varsa, karşısında GÜRZ. Yakın hava savunma çözümünü tek araçta sunan ASELSAN GÜRZ, farklı hava tehditlerine karşı oyun değiştirecek" denildi.