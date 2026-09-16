Rusya'da silahların gölgesinde seçim! Sandıklar evlerin kapısına götürüldü - Son Dakika
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Rusya'da silahların gölgesinde seçim! Sandıklar evlerin kapısına götürüldü

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Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna topraklarında parlamento seçimleri öncesi erken oy verme işlemleri başladı. Donetsk'ten gelen görüntülerde seçim ekiplerinin taşınabilir sandıklarla evleri ziyaret ettiği ve silahlı personelin ekiplere eşlik ettiği görüldü. Rusya güvenlik önlemlerini sıkıyönetim koşullarıyla açıklarken, Ukrayna bölgelerde düzenlenen seçimleri yasa dışı kabul ediyor.

Rusya'da 9. dönem Devlet Duması milletvekillerinin belirleneceği seçimler yaklaşırken, Ukrayna savaşının gölgesindeki bölgelerden dikkat çeken görüntüler geldi. Rusya'nın kontrolündeki Donetsk bölgesinde erken oy verme işlemleri kapsamında sandıklar seçmenlerin evlerine kadar götürülüyor.

SİLAHLI GÖREVLİLER SEÇİM EKİPLERİNE EŞLİK ETTİ

Reuters'ın 14 Eylül'de Donetsk bölgesindeki Novonikolayevka ve Verbovka köylerinde çektiği fotoğraflarda, seçim komisyonu üyelerinin taşınabilir sandıklarla seçmenlerin evlerini ziyaret ettiği görülüyor. Ekiplere bir Rus askeri ile polis memurunun eşlik ettiği de Reuters tarafından kayda geçirildi.

Euronews'un yayımladığı görüntülerde de bazı seçmenlerin evlerinin yakınında oy kullandığı, bölgede silahlı personelin bulunduğu görülüyor. Görüntülerdeki seçmen sayısı veya katılım oranına ilişkin veri ise paylaşılmadı.

RUSYA'DAN SIKIYÖNETİM GEREKÇESİ

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da seçimlerin yapılmasına haziran ayında karar verdi. Moskova bu bölgeleri Rusya'nın parçası kabul ediyor; uluslararası toplumun büyük bölümü ise Rusya'nın ilhak iddialarını tanımıyor. Rus seçim düzenlemeleri, sıkıyönetimin yürürlükte olduğu bu bölgelerde evde ve yerleşim alanlarında erken oy kullanılmasına olanak sağlıyor ve oy gizliliğinin korunması gerektiğini belirtiyor.

UKRAYNA: OYLAMA YASA DIŞI

Kiev yönetiminin yaklaşımı ise tamamen farklı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'nın geçici olarak işgal edilmiş kabul ettiği topraklarında düzenlediği seçimlerin yasa dışı olduğunu ve sonuçlarını tanımayacağını açıkladı. Bakanlık ayrıca uluslararası gözlemcileri bu bölgelerdeki oylamaya katılmamaları konusunda uyardı.

Ukrayna, silahlı işgal koşullarında yapılan bir oylamanın özgür iradeyi yansıtamayacağını savunuyor. Rusya'nın seçim düzenlemelerinde ise oy gizliliğinin korunması ve seçmenin iradesinin etkilenmemesi gerektiği açıkça belirtiliyor.

RUSYA'DA SEÇİM 18 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Rusya genelindeki parlamento seçimlerinde ana oy verme süreci 18-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Donetsk'teki erken oy kullanma görüntüleri ise seçimlere günler kala Rusya-Ukrayna savaşının seçim sürecine yansımasını yeniden gündeme taşıdı.

ParlamentoDonetskDünyaSeçimRusyaSon Dakika

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