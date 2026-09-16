Brighton'dan Manchester United'a karşı tarihi geri dönüş - Son Dakika
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Brighton'dan Manchester United'a karşı tarihi geri dönüş

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Brighton\'dan Manchester United\'a karşı tarihi geri dönüş
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İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında Brighton, 2-0 geriye düştüğü maçta Manchester United'ı 3-2 mağlup ederek rakibini eledi. Manchester United, 50 yıl sonra ilk kez Old Trafford'da 2 gol önde olduğu bir maçı kaybetti.

İngiltere Lig Kupası 3. Tur mücadelesinde Brighton, deplasmanda Manchester United karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen unutulmaz bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2 galip ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı.

MANCHESTER UNITED'DAN HIZLI BAŞLANGIÇ

Old Trafford’daki karşılaşmaya hızlı ve etkili başlayan ev sahibi Manchester United, henüz ilk dakikalarda üstünlüğü eline geçirdi. Kırmızı Şeytanlar, 8. dakikada Shea Lacey ve 10. dakikada Mason Mount’un peş peşe attığı gollerle bir anda 2-0’lık üstünlüğü yakaladı.

BRIGHTON BİR DÖNDÜ PİR DÖNDÜ

Mücadelenin ilk yarısının son anlarında vites artıran konuk ekip Brighton, 45+1. dakikada Charalampos Kostoulas’ın kaydettiği golle skoru 2-1’e getirdi ve soyunma odasına farkı bire indirerek girdi. İkinci yarıya da oyunun kontrolünü eline alarak giren Brighton, 65. dakikada Pascal Grob’un golüyle durumu 2-2’ye getirdi. Konuk ekip, 70. dakikada Maxim De Cuyper ile fileleri bir kez daha havalandırarak 3-2 öne geçti.

MANCHESTER UNITED ELENDİ, BRIGHTON ÜST TURDA

Kalan sürede Manchester United’ın beraberlik çabaları sonuç vermeyince sahadan 3-2 galip ayrılan Brighton, Manchester United’ı kupa dışına iterek tur biletini kapmayı başardı.

50 YIL SONRA BİR İLK

Michael Carrick yönetimindeki Manchester United, 50 yıl aradan sonra ilk kez Old Trafford'da 2 gol önde olduğu bir maçı kaybetti.

Manchester UnitedManchesterİngiltereBrightonFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Cosdan Cosdan:
    birazda ferdîden bahsetseydiniz.oynadımı nasıl oynadı bunları bilseydik 0 0 Yanıtla
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