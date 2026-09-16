Fenerbahçe'ye elenen Lyon, Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye elenen Lyon, Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı

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Fenerbahçe\'ye elenen Lyon, Avrupa Ligi\'ne galibiyetle başladı
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Fenerbahçe'ye elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılım sağlayan Fransız ekibi Lyon, lig aşamasındaki ilk maçta Anderlecht'e konuk oldu. Lyon, zorlu mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı.

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Belçika temsilcisi Anderlecht'e konuk olan Lyon, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak Avrupa serüvenine 3 puanla merhaba dedi.

LYON İLK YARIDA FIRTINA GİBİ

Fenerbahçe'ye elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fransız ekibi Lyon, mücadeleye son derece hızlı başladı. Karşılaşmanın henüz 8. dakikasında Noah Nartey’in attığı golle 1-0 öne geçen konuk ekip, baskısını sürdürerek 22. dakikada Keito Nakamura ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0'lık üstünlükle tamamladı.

ANDERLECHT'İN ÇABASI PUAN İÇİN YETMEDİ

İkinci yarıda farkı kapatmak için yüklenen Anderlecht, 61. dakikada Mihajlo Cvetkovic’in kaydettiği golle skoru 2-1’e getirerek umutlandı. Kalan dakikalarda ev sahibi ekibin beraberlik çabaları sonuç vermeyince Lyon, zorlu Belçika deplasmanından 2-1'lik galibiyet ve kritik 3 puanla ayrılmayı başardı.

FenerbahçeFransızFutbolLyonSporSon Dakika

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