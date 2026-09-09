Hürmüz\'de savaş büyüyor, petrol 100 dolara dayandı! Gözler akaryakıtta

Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda ABD ile İran arasında yaşanan askerî gerilim, karşılıklı tanker ve gemi saldırılarıyla en üst seviyeye ulaştı. Bölgede ticaret trafiğinin hedef alınması küresel enerji piyasalarında şok etkisi yaratırken, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar sınırına yaklaştı.

CENTCOM'DAN İRAN TANKERLERİNE YÖNELİK SALDIRI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Amerikan savaş gemilerine yönelik son füze saldırılarına yanıt olarak Basra Körfezi ve Körfez çıkışında İran'a ait 5 ham petrol tankerinin imha edildiğini açıkladı. Washington yönetimi, gerçekleştirilen bu operasyonla birlikte İran'ın deniz ticaret filosuna yönelik askeri baskıların artarak süreceği yönünde net bir mesaj verdi.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN ABD UNSURLARINA MİSİLLEME

ABD'nin tanker hamlesinin ardından Tahran yönetiminden misilleme gecikmedi. İran yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nın yayımladığı Devrim Muhafızları Ordusu açıklamasına göre, bölgede tespit edilen 2 ABD savaş gemisi ile 8 petrol tankeri hedef alınarak ağır hasara uğratıldı. Operasyon kapsamında ayrıca, ABD ordusunun teşvikiyle Hürmüz Boğazı'ndaki yasaklı ve güvenli olmayan bölgeden geçmeye çalışan 10 farklı geminin de ateş altına alındığı duyuruldu. Tahran yönetimi, küresel enerji ticaretinin kilit noktası olan Hürmüz Boğazı'nın tam kontrolünün Devrim Muhafızları'nda olduğunu vurgulayarak yabancı bayraklı gemiler için risk uyarısında bulundu.

BRENT PETROL 100 DOLAR BARAJINI ZORLUYOR

Orta Doğu'daki sıcak çatışmaların dünya petrol ticaretinin can damarı olan Hürmüz Boğazı'na sıçraması emtia piyasalarını doğrudan etkiledi. Boğazdaki deniz trafiğinde yaşanan aksamalar ve tırmanan arz güvenliği endişeleri, Brent petrol vadeli işlemlerini 99 dolara kadar çıkardı. Analistler, Washington ve Tahran hattındaki jeopolitik risklerin devam etmesi ve abluka ihtimalinin güçlenmesi halinde enerji piyasalarındaki dalgalanmaların süreceğini, varil fiyatlarının kısa vadede 100 dolar psikolojik sınırını aşabileceğini öngörüyor.

GÖZLER AKARYAKIT FİYATLARINDA

Yaşanan bu sert artışın ardından akaryakıtta zam endişeleri gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta sert yükselen ve düşüş göstermeyen petrol fiyatları sonrası akaryakıta eşine az rastlanır biz zam gelmişti. 4 Eylül'de motorine 8 lira 24 kuruş zam gelmişti.