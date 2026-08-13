Çukurca'da Mayın Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Çukurca'da Mayın Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor

Çukurca\'da Mayın Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde mayınlı arazilerin temizlenmesi için çalışmalar sürüyor, 46 bin mayın tespit edildi.

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, yıllardır güvenlik gerekçesiyle kullanıma kapalı bulunan köy ve arazilerin, bölge halkının hizmetine sunulması amacıyla mayın temizleme çalışmaları devam ediyor. Hakkari genelinde yürütülen çalışmalarda, 54 milyon 104 bin 772 metrekarelik mayınlı ve şüpheli alanda, 46 bin 490 mayın tespit edildi.

Geçmişte kullanıma kapalı kalan Çukurca ilçesindeki bölgelerde, güvenliğin sağlanmasının ardından mayın ve şüpheli mühimmatların temizlenmesi için çalışmalar başlatıldı. Ekiplerin belirlediği program kapsamındaki faaliyetlerde tespit edilen mayınlar kontrollü şekilde temizleniyor. Çalışmaların tamamlandığı alanların, gerekli güvenlik kontrollerinin ardından halkın kullanımına açılması planlanıyor.

VALİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Çukurca ilçesindeki mayın temizleme çalışmalarını yerinde inceleyip, yetkililerden bilgi aldı. Vali Taşyapan, yürütülen faaliyetlerin hem vatandaşların güvenliği hem de atıl durumdaki arazilerin yeniden kullanıma kazandırılması açısından önem taşıdığını belirterek, "Mayınlı bölgeleri güvenli bir şekilde peyderpey temizleyerek kullanıma açacağız. Böylece vatandaşlarımız kendi arazilerinde ve köylerinde faaliyetlerini güven içerisinde sürdürebilecekler. Çalışmalarımızı en hızlı ve en güvenli şekilde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Vali Taşyapan'a incelemeleri sırasında Çukurca Kaymakamı Emre Cebeci, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz ve Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu eşlik etti.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Çukurca, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çukurca'da Mayın Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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