Hakkari'de Mayın Temizleme Çalışmaları İncelendi - Son Dakika
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Hakkari'de Mayın Temizleme Çalışmaları İncelendi

Hakkari\'de Mayın Temizleme Çalışmaları İncelendi
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Vali Taşyapan, Çukurca'da mayın temizleme çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Çukurca ilçesinde devam eden mayın temizleme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Hakkari genelinde yapılan tespitlerde, 54 milyon 104 bin 772 metrekarelik mayınlı ve şüpheli alanda 46 bin 490 adet mayın bulunduğu belirlendi. Bu kapsamda Çukurca ilçesinde, vatandaşların arazilerini güvenli şekilde yeniden kullanabilmelerini sağlamak amacıyla mayın temizleme çalışmaları sürdürülüyor. Çalışmaların vatandaşların güvenliği ve arazilerin yeniden kullanıma kazandırılması açısından büyük önem taşıdığını belirten Vali Taşyapan, mayınlı bölgelerin aşamalı olarak temizlenerek kullanıma açılacağını ifade etti.

Vali Taşyapan, "Çukurca ilçemizde devam etmekte olan mayın temizleme faaliyetlerimizi yerinde görmek için buradayız. köyümüzün arazisinde mayın tespit edilmiştir. Geçen yıl Milli Mayın Faaliyet Merkezi (MAFAM) kanalı başlayan çalışmalara Jandarma Genel Komutanlığımız da ile bir bölük düzeyinde katıldı. Köylerimizin arazilerindeki mayınlı bölgeleri temizleme faaliyetlerini bitirdikçe buraları kullanıma açacağız. Köylülerimiz rahatlıkla bütün faaliyetlerini yapabilecek hale geleceklerdir. Emeği geçen Kara Kuvvetleri Komutanlığı MAFAM'a, jandarmamızın mayın arama tara bölüğüne başarıalr diliyorum" dedi

Vali Taşyapan'a incelemeleri sırasında Çukurca Kaymakamı Emre Cebeci, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz ve Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükkoroğlu eşlik etti.

Çalışmalarda görev alan personele başarılar dileyen Vali Taşyapan, yürütülen faaliyetlerin güvenli ve titiz bir şekilde sürdürülmesi talimatını verdi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Hakkari, Çukurca, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de Mayın Temizleme Çalışmaları İncelendi - Son Dakika

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