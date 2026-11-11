Domaniç\'te otomobilin motorundan çıkan yangın itfaiyece söndürüldü

Domaniç'te otomobilin motorundan çıkan yangın itfaiyece söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesi Ilıcaksu Mahallesi'nde bir otomobilin motor kısmından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi.
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde motor kısmından alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.
Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesi Ilıcaksu Mahallesi'nde İ.K., kullandığı 07 AYG 69 plakalı otomobilin, motor kısmından duman çıktığını görünce itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen alevler aracın ön kısmını kapladı. Yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: DHA
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