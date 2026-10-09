Hakkari'de sağanak ve sis etkili, Hakkari-Van ve Çukurca yollarında kaya riski var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakkari'de sağanak ve sis etkili, Hakkari-Van ve Çukurca yollarında kaya riski var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari\'de sağanak ve sis etkili, Hakkari-Van ve Çukurca yollarında kaya riski var
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari kent merkezinde sabah başlayan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Sis görüş mesafesini düşürürken Karayolları, Hakkari-Van ve Hakkari-Çukurca yollarında kaya riskine karşı sürücüleri hız düşürmeleri ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

Hakkari'de başlayan sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Yağışla birlikte etkili olan sis görüş mesafesini düşürürken, sürücüler farlarını yakarak ilerliyor.

Hakkari kent merkezinde sabah saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Şiddetli şekilde devam eden yağışla birlikte kent genelinde sis de etkili olmaya başladı. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle trafikte ilerleyen sürücüler, araçlarının farlarını yakarak yollarına devam etti.

Karayolları yetkilileri ise Hakkari- Van ve Hakkari- Çukurca kara yollarını kullanacak sürücüleri kaya düşmesi riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yetkililer, özellikle yağışın etkili olduğu güzergahlarda sürücülerin hızlarını düşürmeleri, takip mesafelerini korumaları ve yol boyunca dikkatli seyretmeleri gerektiğini belirtti.

Kaynak: İHA
Doğal AfetlerHava DurumuÇukurcaHakkariUlaşımGüncelYaşamÇevreVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
Güreş ringinde korkunç ölüm Hakem yere yığıldı, bir daha kalkamadı Güreş ringinde korkunç ölüm! Hakem yere yığıldı, bir daha kalkamadı
Acun Ilıcalı’nın siyah tişört sayısı 1200’e ulaştı, eşi isyan etti Acun Ilıcalı'nın siyah tişört sayısı 1200'e ulaştı, eşi isyan etti
Bursa’da 1 kişinin öldüğü tünel kazasında yeni görüntüler Bursa'da 1 kişinin öldüğü tünel kazasında yeni görüntüler
Afyonkarahisar’da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti Afyonkarahisar'da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti
09:17
Kerem Demirbay’dan Galatasaray’ı karıştıran sözler: Her yer çok büyük patlar
Kerem Demirbay'dan Galatasaray'ı karıştıran sözler: Her yer çok büyük patlar
09:11
Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde Çuvalla parayı verip alacak
Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde! Çuvalla parayı verip alacak
09:03
TFF’de kritik zirve İşte Türk futbolunun kaderini belirleyecek 3 konu
TFF'de kritik zirve! İşte Türk futbolunun kaderini belirleyecek 3 konu
08:30
TikTok’ta skandal yayın Herkes emniyeti etiketliyor
TikTok'ta skandal yayın! Herkes emniyeti etiketliyor
07:14
Pakistan savaşa dahil oldu Jetler havalanıp bomba yağdırdı
Pakistan savaşa dahil oldu! Jetler havalanıp bomba yağdırdı
06:40
İstanbul’da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı Ölü sayısı 5’e yükseldi
İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 09:35:29. #.0.3#
SON DAKİKA: Hakkari'de sağanak ve sis etkili, Hakkari-Van ve Çukurca yollarında kaya riski var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei