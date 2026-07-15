Çukurca\'da Zap Suyu\'nda ceset bulundu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Zap Suyu'na düşen şahsın cesedi bulundu.

Sabah saatlerinde evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Reşit Kaya'nın (61) aracı Zap Suyu kenarında bulundu. Bunun üzerine bölgede yapılan arama çalışmalarında Kaya'nın cansız bedeni Zap Suyu'nda bulundu. Kaya'nın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ