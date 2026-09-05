AK Partili Soğanda Çukurca'da Buluştu - Son Dakika
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AK Partili Soğanda Çukurca'da Buluştu

AK Partili Soğanda Çukurca\'da Buluştu
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AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Zahir Soğanda, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Hakkari Çukurca'da parti teşkilatı, belediye başkanı, esnaf ile gazi ve şehit yakınlarını ziyaret ederek sorunları dinledi, birliktelik vurgusu yaptı.

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Zahir Soğanda, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Hakkari'nin Çukurca ilçesini ziyaret etti.

İlçeye gelen Soğanda, AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz ve partililerle görüştü.

Soğanda, Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir'i makamında ziyaret etti, ardından esnafla bir araya geldi. Gazi ve şehit yakınlarını da evlerinde ziyaret eden Soğanda, sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyaretlerde Türkiye'nin gündemindeki gelişmeler ve yürütülen sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soğanda, birlikteliğin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

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