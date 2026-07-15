Ceviz Ağacı Minibüsün Üzerine Devrildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde park halindeki minibüsün üzerine ceviz ağacı devrildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Çukurca ilçesine bağlı Kayalık köyünde meydana geldi. Şakir Tan'a ait evin önünde park halinde bulunan aracın üzerine henüz belirlenemeyen bir nedenle ceviz ağacı devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, aracın üzerine düşen ağaç nedeniyle maddi hasar oluştu. - HAKKARİ