Hakkari\'de vakıflardan okullara eğitim desteği

Hakkari merkez ve Çukurca ilçesinde, "1001 Hayır Şartı" çalışmaları kapsamında vakıfların desteğiyle okullara kırtasiye, eğitim materyali, yazıcı ve fotokopi makinesi desteği sağlandı.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vakıf kültürünü yaşatmak ve vakıfların hayır şartlarını yerine getirmek amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda Mustafa Efendi Bin Ahmed Vakfının hayır şartı doğrultusunda Vali Orhan Işın İlkokulundaki öğrencilere kırtasiye malzemeleri ve çeşitli eğitim materyalleri dağıtıldı.

Ahmed Paşa bin İshak Paşa Vakfının hayır şartı kapsamında ise Vali Orhan Işın Ortaokulunda LGS'ye hazırlanan öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla okul kütüphanesine destek verildi.

Mustafa bin Mehmed Vakfının hayır şartı doğrultusunda da Çukurca ilçesine bağlı Akkaya köyündeki Şehit Asteğmen Salim İzleyen İlkokuluna yazıcı, fotokopi makinesi ve toner desteğinde bulunuldu.