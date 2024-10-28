Hakkari'de Temizlik Araçları Teslimatı - Son Dakika
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Hakkari'de Temizlik Araçları Teslimatı

Hakkari\'de Temizlik Araçları Teslimatı

Hakkari'de 37 temizlik aracı, çevre projeleri kapsamında belediyelere teslim edildi.

28.10.2024 16:17
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Hakkari'de temizlik işlerinde kullanılmak üzere alınan 37 araç, belediyelere ve İl Özel İdaresine teslim edildi.

Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen "Hakkari Entegre Katı Atık Yönetimi" projesi kapsamında inşa edilen katı atık tesisinde araç teslim töreni düzenlendi.

Törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, iklim değişikliği ve çevre sorunlarının dünyada en çok konuşulan konular arasında yer aldığını söyledi.

Bu konuda katı atık tesislerinin faaliyet göstermesinin önemli olduğunu vurgulayan Çelik, "Bu proje ilimiz açısından en önemli projelerden biri. Daha önce bu alanda kompost ve geri kazanım tesisinin inşası, atık su arıtma tesislerinin inşası, tıbbi malzemelerin ayrıştırılması ve bunların depolanması gibi yaklaşık 4 tesis inşa edilerek faaliyete başlamıştı. Beldelerimiz ve ilçelerimizde, katı atık vahşi depolama alanları ıslah edildikten sonra düzenli çöp toplama sistematiğinin gerçekleştirilmesi çok önemlidir." dedi.

Proje kapsamında 37 aracın alındığını belirten Çelik, araçların belediye yetkililerine teslim edildiğini dile getirdi.

İl Özel İdaresi'nin de paydaş bir kurum olduğunu, araçları köylerde de kullanacaklarını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Köylerdeki çöp toplama olayını hızlı bir şekilde sistematik ve düzenli hale getireceğiz. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hakkari'deki daha temiz bir çevre anlayışına büyük katkı sunacak. Bu sistemler, araçlar ve kurumlar önemlidir ama en önemlisi çevreyi koruma bilinci. Hepimizin bunu içselleştirmesi lazım. Bizler çevreyi ve doğayı koruma alışkanlığını geliştirirsek, bu sistem ve araçları da daha etkin kullanma şansımız olur."

Şemdinli Belediye Başkanı ve Katı Atık Birliği Başkanı Fahri Şakar ise 40 hektar alanda kurulu tesisin kent için önemli bir olduğunu ifade ederek, "Bugün 37 aracı İl Özel İdaresi ve belediyelere dağıtmak üzere bir araya geldik. İlimiz için çok büyük bir proje. Araçlarımızı nüfus oranına göre dağıttık." diye konuştu.

Araçların yetkililere teslim edilmesiyle sona eren törene, Vali Yardımcıları Buğra Karadağ ve Tayyar Emre Mahmutoğlu, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, ilçe ve belde belediye başkanları ile kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA

Belediye, hakkari, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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