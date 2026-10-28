Derbi sonrası PFDK sevkleri açıklandı: Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown\'a çok ağır ceza kapıda

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlanan mücadelenin ardından iki takımın futbolcuları arasında kavga çıktı.

Yaşanan olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), derbiye ilişkin disiplin sevklerini duyurdu. Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin yanı sıra iki takımdan toplam 4 isim PFDK'ya sevk edildi.

GALATASARAY'DAN 2 İSİM SEVK EDİLDİ

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, derbideki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 27 Ekim 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Sarı-kırmızılı kulübün görevlisi Serhat Doğan da "saldırı" ve "talimatlara aykırı hareket" gerekçeleriyle tedbirli olarak disipline gönderildi.

Galatasaray Kulübü ise çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketler nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

FENERBAHÇE'DEN 2 İSİM PFDK'YA GÖNDERİLDİ

Fenerbahçe'de Archie Brown, derbideki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi kapsamında 27 Ekim 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Sarı-lacivertli kulübün görevlisi Ahmet Aytar ise "talimatlara aykırı hareket" gerekçesiyle tedbirsiz olarak disipline gönderildi.

Fenerbahçe Kulübü de çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket ve talimatlara aykırı hareketler nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

İKİ FUTBOLCUYA 5 İLA 10 MAÇ CEZA GELEBİLİR

Derbinin ardından en dikkat çeken gelişme, Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'un "saldırı" gerekçesiyle disipline sevk edilmesi oldu.

Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi kapsamında iki futbolcu da 5 ila 10 maç arasında men cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Oyunculara verilecek cezalar PFDK'nın yapacağı değerlendirme sonucunda netleşecek.

Derbinin bitiş düdüğünün ardından yaşanan olaylarda Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown kırmızı kart, Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai ise sarı kart görmüştü.