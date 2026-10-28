Taksiyi park etti, kimse görmez sandı! Kamera her şeyi kaydetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Taksiyi park etti, kimse görmez sandı! Kamera her şeyi kaydetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Taksiyi park etti, kimse görmez sandı! Kamera her şeyi kaydetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Taksiyi park etti, kimse görmez sandı! Kamera her şeyi kaydetti
Haber Videosu

İstanbul Şişli'de bir taksi şoförü, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi yakınlarında park ettiği aracın içerisinde uygunsuz hareketlerde bulundu. Şoförün bir süre devam eden hareketleri, bölgedeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Şişli'de bir taksi şoförünün, hastanenin hemen yanında park ettiği aracın içerisinde uygunsuz hareketlerde bulunduğu öne sürüldü. Şoförün araç içerisindeki hareketleri çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

HASTANENİN HEMEN YANINDA YAŞANDI

Olay, Şişli ilçesine bağlı Kaptanpaşa Mahallesi'nde, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre, taksisini hastanenin yakınında park eden şoför, aracın içerisinde uygunsuz hareketlerde bulundu.

GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Şoförün bir süre devam ettiği belirtilen hareketleri, bölgedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Taksinin içerisinde yaşananları gösterdiği belirtilen görüntüler, olayın ortaya çıkmasını sağladı.

Güvenlik KamerasıŞehir HastanesiOkmeydanıİstanbulGüncelŞişliSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşmeler başladı Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor Görüşmeler başladı! Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor
AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşinin de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında tedbir kararı iddiası AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşinin de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında tedbir kararı iddiası
Sergen Yalçın’ın ilk tercihi belli oldu Yıldız futbolcuyu milli takıma çağırıyor Sergen Yalçın'ın ilk tercihi belli oldu! Yıldız futbolcuyu milli takıma çağırıyor
Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmene gözaltı Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmene gözaltı
Görevinden istifa eden İsmail Kartal’dan flaş itiraf Görevinden istifa eden İsmail Kartal'dan flaş itiraf
Aziz Yıldırım’ın kaza yaptıktan sonra durmadığını gören taraftarın tepkisi olay oldu Aziz Yıldırım'ın kaza yaptıktan sonra durmadığını gören taraftarın tepkisi olay oldu
Maçı izlemek için televizyonunu açanlar şoke oldu Maçı izlemek için televizyonunu açanlar şoke oldu
Galatasaray’dan Süper Lig’de yeni rekor: Fenerbahçe’yi geçtiler Galatasaray'dan Süper Lig'de yeni rekor: Fenerbahçe'yi geçtiler
Trump gözünü o ülkeye dikti: Yakında 51. eyaletimiz olacak Trump gözünü o ülkeye dikti: Yakında 51. eyaletimiz olacak
06:59
18 milyon emeklinin gözü bu haberde Yeni planın detayları belli oldu
18 milyon emeklinin gözü bu haberde! Yeni planın detayları belli oldu
06:29
İsrail’de sandıktan yeni sonuçlar geliyor Netanyahu ile Eisenkot kafa kafaya
İsrail'de sandıktan yeni sonuçlar geliyor! Netanyahu ile Eisenkot kafa kafaya
05:24
Netanyahu’dan seçim sonuçları sonrası ilk açıklama Yenilgiyi kabul etmedi
Netanyahu'dan seçim sonuçları sonrası ilk açıklama! Yenilgiyi kabul etmedi
03:03
Eisenkot’tan Netanyahu’ya uyarı: İsrail’in güvenliğini kendi siyasi ihtiyaçların için kullanmaya cüret etme
Eisenkot'tan Netanyahu'ya uyarı: İsrail'in güvenliğini kendi siyasi ihtiyaçların için kullanmaya cüret etme
03:00
Ankara’da yol kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu
Ankara'da yol kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu
02:16
İsrailli bakandan kutlama yapan Araplara tehdit: İzin vermeyeceğiz
İsrailli bakandan kutlama yapan Araplara tehdit: İzin vermeyeceğiz
01:30
Nijerya’da cuma namazı sırasında katliam Ölü sayısı 62’ye yükseldi
Nijerya'da cuma namazı sırasında katliam! Ölü sayısı 62'ye yükseldi
00:51
İsrail’de Araplardan Ben-Gvir’e seçim gecesi mesajı: Yallah Ben Gvir
İsrail'de Araplardan Ben-Gvir'e seçim gecesi mesajı: Yallah Ben Gvir
23:39
Trump gözünü o ülkeye dikti: Yakında 51. eyaletimiz olacak
Trump gözünü o ülkeye dikti: Yakında 51. eyaletimiz olacak
22:52
Görevinden istifa eden İsmail Kartal’dan flaş itiraf
Görevinden istifa eden İsmail Kartal'dan flaş itiraf
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 07:36:07. #7.12#
SON DAKİKA: Taksiyi park etti, kimse görmez sandı! Kamera her şeyi kaydetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei