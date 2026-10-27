Galatasaray'dan Süper Lig'de yeni rekor: Fenerbahçe'yi geçtiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray'dan Süper Lig'de yeni rekor: Fenerbahçe'yi geçtiler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray\'dan Süper Lig\'de yeni rekor: Fenerbahçe\'yi geçtiler
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray\'dan Süper Lig\'de yeni rekor: Fenerbahçe\'yi geçtiler
Haber Videosu

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek lig tarihindeki 1315. galibiyetini aldı ve bu alanda rakibini geçerek en fazla maç kazanan takım konumuna ulaştı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2022-2023 sezonundan beri ligde 122 galibiyeti hanesine ekledi.

Galatasaray, Süper Lig tarihinde en fazla maç kazanan takım oldu.

GALATASARAY FENERBAHÇE'Yİ GEÇTİ

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, ligin 69 sezonluk tarihindeki 1315. galibiyetine ulaşırken, sarı-lacivertli ekibi geride bırakarak lig tarihinde en fazla maç kazanan takım ünvanının da yeni sahibi oldu. Bu alanda sarı-kırmızılı ekibi 1314 galibiyetle Fenerbahçe, 1226 galibiyetle Beşiktaş ve 882 galibiyetle Trabzonspor takip ediyor.

Galatasaray'dan Süper Lig'de yeni rekor: Fenerbahçe'yi geçtiler

TÜM ZAMANLARIN PUAN CETVELİNDE RAKİBİNE YAKLAŞTI

Galatasaray, dün Fenerbahçe'ye karşı aldığı galibiyetle Süper Lig'de tüm zamanların puan durumunda sarı-lacivertli ekiple arasındaki puan farkını 18'e indirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'yi mağlup etmesinin ardından tüm zamanların puan durumunda 4036 puana ulaştı. Bu alanda ikinci sırada bulunan sarı-kırmızılı ekibin, 1959 yılından bugüne kadar Süper Lig'de 4054 puan toplayan Fenerbahçe ile arasında 18 puan bulunuyor.

Galatasaray'dan Süper Lig'de yeni rekor: Fenerbahçe'yi geçtiler

BURUK'UN GELMESİYLE GALİBİYET SAYISINDA ÜSTÜN OLDU

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un takımın başına gelmesiyle Süper Lig tarihinin en fazla maç kazanan ekibi konumuna geldi. Okan Buruk'un takımın başına geçtiği 2022-2023 sezonu öncesi lig tarihinde toplamda Galatasaray'ın 1193, Fenerbahçe'nin ise 1206 galibiyeti bulunuyordu. Buruk'un yönetimindeki Galatasaray 2022-2023'te 28, 2023-2024'te 33, 2024-2025'te 30 ve 2025-2026'da da 24 galibiyetle Süper Lig'i tamamladı. Bu sezon ise ligde 7 maç kazanan Buruk'un Galatasaray'ı, 2022-2023'ten beri bu organizasyonda 122 galibiyeti hanesine ekledi.

Galatasaray'dan Süper Lig'de yeni rekor: Fenerbahçe'yi geçtiler

SÜPER LİG TARİHİNİN EN ÇOK GOL ATAN İKİNCİ TAKIMI 

Galatasaray, 1959 yılından bugüne kadarki süreçte Süper Lig'de en fazla gol atan ikinci takım oldu. Lig tarihinde geride kalan 2275 maçta 4085 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, bu alanda 4134 gol atan Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

Galatasaray'dan Süper Lig'de yeni rekor: Fenerbahçe'yi geçtiler

LİDERLİK REKORU GALATASARAY'DA

Süper Lig tarihinde Galatasaray, 676 haftayla en fazla liderlik koltuğuna oturan takım oldu. Lig tarihinde liderlik sıralamasında Fenerbahçe 588 haftayla ikinci, Beşiktaş 440 haftayla üçüncü, Trabzonspor ise 240 haftayla dördüncü sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, ayrıca bu sezonun 9 haftasının 6'sını lider tamamladı.

Galatasaray'ın parlayan yıldızı BatrakovGalatasaray'ın parlayan yıldızı Batrakov ''Derbi kazanmadan da bu ligde şampiyon olunuyor'' demişti! İşin aslı hiç de öyle değil''Derbi kazanmadan da bu ligde şampiyon olunuyor'' demişti! İşin aslı hiç de öyle değil Yangın daha da büyüyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok sert yanıtYangın daha da büyüyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok sert yanıt Beşiktaş'tan derbi sonrası yayıncı kuruluşa Vlahovic tepkisiBeşiktaş'tan derbi sonrası yayıncı kuruluşa Vlahovic tepkisi Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozduPolisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu
GalatasarayOkan BurukFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşmeler başladı Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor Görüşmeler başladı! Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte listede başı çeken 3 ilimiz Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz
Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni: Her şeyimi kaybettim, acıma istemiyorum Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni: Her şeyimi kaybettim, acıma istemiyorum
Şanlıurfa’da iş yerine gelen kadınla tartışan 2 çocuk annesi kalp krizi geçirerek öldü Şanlıurfa’da iş yerine gelen kadınla tartışan 2 çocuk annesi kalp krizi geçirerek öldü
Salako’nun Emine’sini görenler tanıyamadı İşte Meral Zeren’in son hali Salako'nun Emine'sini görenler tanıyamadı! İşte Meral Zeren'in son hali
Sofyan Amrabat’a olay tepki: Çeneni kapat ve oyununu oyna Sofyan Amrabat'a olay tepki: Çeneni kapat ve oyununu oyna
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi bitti Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi bitti
Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri yürekleri burktu Sadri Alışık'ın hastane odasındaki görüntüleri yürekleri burktu
İşte Fenerbahçe’nin Göztepe maçındaki yeni hocası İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçındaki yeni hocası
İsmail Kartal Samandıra’dan ayrıldı Yüz ifadesine dikkat İsmail Kartal Samandıra'dan ayrıldı! Yüz ifadesine dikkat
Yılların ünlü oyuncusuna kazancı soruldu Yanıtı şaşırttı Yılların ünlü oyuncusuna kazancı soruldu! Yanıtı şaşırttı
Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı
AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşinin de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında tedbir kararı iddiası AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşinin de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında tedbir kararı iddiası
23:29
Netanyahu’nun rakibi Eisenkot: Hükümeti kurmak için harekete geçeceğiz
Netanyahu'nun rakibi Eisenkot: Hükümeti kurmak için harekete geçeceğiz
22:52
Görevinden istifa eden İsmail Kartal’dan flaş itiraf
Görevinden istifa eden İsmail Kartal'dan flaş itiraf
22:03
İsrail’de oylar sayılmaya başlandı İşte ilk sonuçlar
İsrail'de oylar sayılmaya başlandı! İşte ilk sonuçlar
21:58
Niğde’de 22 yaşındaki genç kız çatı katında ölü bulundu
Niğde'de 22 yaşındaki genç kız çatı katında ölü bulundu
21:03
İstanbul’da sel manzaraları Hızla gelen sular, bahçe duvarını yıktı
İstanbul'da sel manzaraları! Hızla gelen sular, bahçe duvarını yıktı
20:55
İşte Fenerbahçe’nin Göztepe maçındaki yeni hocası
İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçındaki yeni hocası
20:32
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi bitti
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi bitti
19:54
Şanlıurfa’da iş yerine gelen kadınla tartışan 2 çocuk annesi kalp krizi geçirerek öldü
Şanlıurfa’da iş yerine gelen kadınla tartışan 2 çocuk annesi kalp krizi geçirerek öldü
18:32
Yangın daha da büyüyor Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye çok sert yanıt
Yangın daha da büyüyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok sert yanıt
18:02
İşte İsmail Kartal’ın koltuğuna oturması muhtemel 3 isim
İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturması muhtemel 3 isim
18:01
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte listede başı çeken 3 ilimiz
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz
17:25
Güllü’nün kızı Tuğyan’la ilgili korkunç iddialar: Temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yaptırmış
Güllü'nün kızı Tuğyan'la ilgili korkunç iddialar: Temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yaptırmış
17:17
Etrafa ateş açıp 4 kişiyi yaraladı
Etrafa ateş açıp 4 kişiyi yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 23:52:05. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'dan Süper Lig'de yeni rekor: Fenerbahçe'yi geçtiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei