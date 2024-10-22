Eylül'de Konut Satışları Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Eylül'de Konut Satışları Artış Gösterdi

Eylül\'de Konut Satışları Artış Gösterdi

Eylül'de Türkiye genelinde 140 bin 919 konut satıldı; Erzurum'da ise bin 222 konut satıldı.

22.10.2024 09:41
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Erzurum'da Eylül ayında bin 222, Türkiye genelinde ise ayında 140 bin 919 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %37,3 oranında artarak 140 bin 919 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 21 bin 314 ile İstanbul, 13 bin 205 ile Ankara ve 7 bin 612 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 74 ile Hakkari, 82 ile Ardahan ve 106 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

Erzurum, Eylül ayı konut satışında ülke sıralamasında 27. sırada yer aldı. Erzurum'da Eylül ayı içinde satışı yapılan bin 222 konuttan; 104'ü ipotekli ve bin 118'i diğer gruptan gerçekleşti. 801 konut ikinci el, 421'i ise ilk el satış oldu. Erzurum'da 2023 yılında aynı dönemde 935 konut satışı gerçekleşmişti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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