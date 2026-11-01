"Savaşa dönecek misiniz" sorusu Trump’ı çileden çıkardı! Muhabire sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la süren gerilim, Binance’e yönelik siber saldırı, G20 Liderler Zirvesi ve Brezilya seçimlerine ilişkin soruları yanıtladı. Trump, İran’ın asla nükleer silaha sahip olmayacağını savundu.

BİNANCE SALDIRISI İÇİN KUZEY KORE SORUSU

Kendisine ait Mar-a-Lago malikanesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, kripto para borsası Binance’e yönelik siber saldırının arkasında Kuzey Kore’nin olup olmadığına ilişkin soruya, “Bunu inceliyoruz. Arkasında Kuzey Kore mi var bilmiyoruz. Ama eğer öyleyse, Kuzey Kore ile bu konuda konuşacağız” yanıtını verdi.

“İRAN PEK GÜVENİLİR DEĞİL”

İran’la devam eden askeri gerilime de değinen Trump, “İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Anlaşma yapmak istiyorlar, bunu göreceğiz” diye konuştu. Müzakerelerin seyrine ilişkin soru üzerine Trump, “İyi gidiyor, ancak İran pek güvenilir değil. Anlaşma yapıyorlar ve sonra cayıyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

“NÜKLEER TESİSLERİNİ DEVRE DIŞI BIRAKTIK”

İran’ın donanmasını, hava kuvvetlerini, askeri altyapısını ve üretim kapasitesini yerle bir ettiklerini ileri süren Trump, “Nükleer tesislerini de devre dışı bıraktık. Hala icabına bakmamız gereken 1 ya da 2 nükleer tesis var diyebilirim. Ancak bunları 10 dakika içinde halledebiliriz” ifadelerini kullandı.

MUHABİRİN SORUSUNA KIZDI

Muhtemel nükleer altyapı hedeflerinden birinin Kazma Dağı olabileceğini aktaran Trump, New York Times muhabirinin “Bu hafta içinde İran’a karşı savaşa geri dönülmesini bekliyor musunuz” sorusuna sinirlendi. Trump, “Böyle aptalca bir soruyu neden soruyorsun? Diyelim ki öyle, bunu sana söyler miydim” karşılığını verdi.

ZELENSKİY’İ G20 ZİRVESİNE DAVET EDEBİLİR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i 14-15 Aralık’ta ABD’nin ev sahipliğinde yapılacak G20 Liderler Zirvesi’ne davet edip etmeyeceği sorulan Trump, “Evet, davet ederim. Bu konuda bir sorun yok” açıklamasında bulundu.

“SEÇİMLER TAM BİR REZALETTİ”

Brezilya’da 25 Ekim’de yapılan başkanlık seçiminin ikinci turunu kaybettikten sonra Miami’ye giden Flavio Bolsonaro ile görüşme planı olup olmadığı da Trump’a soruldu. Bolsonaro’ya çok kötü davranıldığını savunan Trump, “Buluşma planım yok, ama bence ona çok kötü davranıldı. İstediği kadar burada kalabilir. Seçimler tam bir rezaletti” dedi.