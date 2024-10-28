Hakkari\'de Cumhuriyet\'in 101. Yılı Kutlandı

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Hakkari'de Cumhuriyet'in 101. yılı dönümü kutlamaları Atatürk heykeline çenek sunulmasıyla başladı.

Program, Valilik bahçesinde bulunan Atatürk heykeline Valilik ve belediye çelengi, Garnizon Komutanlığı çelengi sunumuyla başladı. Tören daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Vali Çelik ve beraberindekiler Güzel Sanatlar Lisesi'nin hazırladığı Cumhuriyet temalı resim sergisini gezdi. - HAKKARİ