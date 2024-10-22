29 Yıl Sonra Ata Toprağına Döndüler - Son Dakika
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29 Yıl Sonra Ata Toprağına Döndüler

29 Yıl Sonra Ata Toprağına Döndüler

Çukurca'da köylerine dönen sakinler, kaya balı toplayarak geçimlerini sağlamaya başladı.

22.10.2024 12:20
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör olayları nedeniyle göç ettikleri köylerine 29 yıl sonra Kaymakamlık izniyle giden bir grup yöre sakini, arıların yuva yaptığı kaya oyukları ve ağaç kovuklarındaki balı topladı.

Irak sınırındaki ilçeye bağlı Kavuşak köyü ve bağlı mezralarda yaşayanlar, terör örgütü PKK'nın baskısı sonucu 1995'te köylerini boşaltarak kent merkezi ile çevre il ve ilçelere göç etti.

Yerleştikleri yerlerde arıcılık yapan, farklı mesleklerde çalışan yöre sakinleri, bölgede huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla yıllardır hasret kaldıkları ata topraklarına gidebilme imkanı buldu.

Kaymakamlıktan aldıkları özel izinle köye giden Madenli mezrası sakinlerinden bir grup, kovanlardan kaçan arıların yuva yaptığı yerleri tespit etmek için bölgedeki yüksek rakımlı yaylalara çıktı.

Saatlerce kayalık alanlara ve dik yamaçlara tırmanarak arıların yuva yaptığı kaya oyuklarını ve ağaç kovuklarını bulan vatandaşlar, petekleri bulundukları yerlerden çıkardı.

"Kaya balının kilogramı 5 bin lira"

Yöre sakinlerinden Adil Yakın, AA muhabirine, arıların kayaların arasında ürettiği balın hiçbir katkı maddesi içermediğini, bu nedenle ilgi gördüğünü söyledi.

Bazı insanların kaya balını ilaç niyetine tükettiğini anlatan Yakın, "Kaya balı kolay elde edilen bir ürün değil. Bulunduğumuz noktadaki yuvadan 3-4 kilograma yakın bal çıkardık. Çok zor bir iş. Çalıştığımız alan daha geniş olsaydı burada 20-25 kilograma yakın bal elde ederdik. Kaya balının kilogramı 5 bin lira. Yıllardır dağları dolaşarak ailemin geçimini bu şekilde sağlıyorum. Köylerimize, yaylalarımıza 29 yıldır gelmemişiz. Çukurca Kaymakamlığına bize izin verdiği için teşekkür ediyoruz. Artık köyümüze yerleşip tarım ve hayvancılık yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ali Sayır da yıllardır dağları dolaşarak arıların izini sürdüğünü, topladığı balı satarak geçimini sağladığını dile getirdi.

29 yıl sonra köylerinin yaylalarına çıktıkları için mutlu olduklarını belirten Sayır, "Bulunduğumuz kayada 4 kilogram bal çıkardık. Burada daha çok bal var ancak çıkartamadık. Elimiz yetişmedi. Buradan elde ettiğimiz bal diğer ballara göre çok kaliteli ve farklı. Çok zorlu ve çetin şartlarda bala ulaşabildik. Yaylalarımızda kaya balı var. Kayalık alanlardan ve ağaçların kovuğundan çıkardığımız balı satarak ailemizi geçindiriyoruz. Köyümüz çok güzel bir yer. Uzun yıllardır gelmemiştik. Buraları tekrar gördüğümüz için mutluyuz. Burası bakir ve güzel bir coğrafya." diye konuştu.

Kaynak: AA

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