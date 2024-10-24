Hakkari\'de Kar Yağışı Yolları Kapatıyor

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(HAKKARİ) - Hakkari'nin kırsal bölgesinde yağan ve bir metre yüksekliğe ulaşan kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yerinde kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Türkiye'nin en yüksek şehirlerinden olan Hakkari'nin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yerleşim yerlerinin yolların açılması için Hakkari İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Kar yüksekliğinin yaklaşık bir metreyi bulduğu Aşağı Güveç mevkii, Aytepe Üs Bölgesi yolu üzerinde de İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.