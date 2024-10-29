Minibüse Kaya Düştü, Yol Kapağı

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde yol çalışmaları sırasında seyir halindeki minibüsün üzerine kaya parçaları düştü. Minibüste hasar oluştu.
Olay, saat 10.00 sıralarında Şemdinli- Derecik kara yolunun 18'inci kilometresindeki Yaylapınar köyü yakınlarında meydana geldi. Yol genişletme çalışmaları sırasında, hareket halindeki minibüsün üzerine kaya parçaları düştü. İçinde 5 kişinin bulunduğu ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 65 LB 961 plakalı minibüste hasar oluştu. Kaza sonrası kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Yolun temizlenmesinden sonra kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Haber: Azer DEMİR- Mehmet ÖZKAN/ŞEMDİNLİ (Hakkari),
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